南韓直升機墜毀7人失蹤 尋獲3大體及機體殘骸

南韓一架消防直升機10月31日在獨島附近墜毀，搜救行動持續進行，今天尋獲3遺體。（美聯社）

2019-11-02 19:10:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓消防直升機10月31日在獨島附近（日本稱竹島）墜毀，機上7人全數失蹤，當局迅速展開搜救行動，今天在事發地點附近尋獲3具遺體，搜救行動仍持續中。

根據《韓國先驅報》報導，搜救隊初步推測3具遺體應屬於昨天直升機事故中的失蹤者，其中一具在機身殘骸內；海中的機體呈上下顛倒狀態，直升機尾則與機體分離，在距離其110米外被發現，墜機原因仍然尚待釐清。

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搜救行動共出動7架飛機、50名潛水員和18艘來自海軍、海岸警衛隊及其他單位船隻，搜救範圍涵蓋至獨島以南約37公里處。相關單位將視搜救成果決定是否與海軍合作搜救及打撈殘骸，未來機體打撈作業所需時間則預計將受天氣因素左右。

消防當局說，將全力支持失蹤者家屬度過難關，同時也指出，失事直升機出勤前接受檢驗時，並沒有發現任何異常。

獨島是位於東海（日本稱日本海）的2個島嶼和礁岩群，在南韓和日本間存在主權爭議。

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