俄羅斯小心！專家示警：中國野豬可能在俄國傳播豬瘟

專家表示，中國的非洲豬瘟可能會透過野豬跨境傳染到俄羅斯。中國豬隻示意圖。（路透）

2019-11-02 17:23:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國已被非洲豬瘟肆虐一年多，儘管與其接壤的俄羅斯早就存在豬瘟疫情，但這幾個月以來，俄國遠東地區竟密集出現近60起野豬和養豬場病例，其中大多數都位於中俄邊境區域。對此，專家警告中國野豬可能會讓俄羅斯被豬瘟大舉攻陷。

據《彭博》報導，香港城市大學動物醫學及生命科學院菲佛（Dirk Pfeiffer）表示，中國北方的野豬很有可能已遭受感染，這些豬隻將在跨境傳播中扮演重大角色。

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儘管遠東地區的養豬數量只佔全俄2％上下，但非洲豬瘟病毒的頑固性極高，若不注意將挫敗在邊境封鎖疫情的努力。從中國的例子來看，被豬瘟全面攻陷後中國豬隻減少了將近一半，並導致豬肉價格創下歷史新高，可謂相當慘痛。

歐洲的非洲豬瘟經驗表明，一旦病毒在野豬中流傳，那麼當局就很難控制野豬和養豬場疫情了。聯合國糧食及農業組織動物衛生官員羅茲斯塔尼（Andriy Rozstalnyy）表示，走私被感染的豬肉產品、在後院養豬、半自給自足的狩獵野豬可能也加速了病毒傳播。

俄羅斯生物安全監管機構Rosselkhoznadzor，早在8月份就呼籲當局採取更強有力的措施，以保護自家的養豬戶，然而過了一個月中國公民就試圖在外貝加爾邊疆區（Zabaykalsk）走私病毒香腸進入俄國，幸好被檢查站先行查出。

Rosselkhoznadzor指出，非法運輸貨物、遊客的移動以及野豬的遷移都構成傳染風險，該病毒也可能在活豬、受污染的豬肉製品和農作物中傳播。更有甚者，由於中國非洲豬瘟疫情目前相當不樂觀，導致俄羅斯聯邦和鄰國邊境地區感染的風險很高。

不過，俄羅斯病毒與微生物學研究中心主任科爾巴索夫（Denis Kolbasov）透露，針對中國非洲豬瘟的病毒基因研究發現，它們與東歐和俄羅斯的病毒株相似，因此如果說病毒可能從中國入侵俄羅斯，那麼中俄也有可能是處於「相互交換」豬瘟疫情的狀態。

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