美國萬聖節派對紛傳槍響砍人 釀6死4傷慘劇

美國加州與猶他州萬聖節派對分別傳出槍響與砍人事件，共有5人遭到槍殺、1人被砍死，另有4人在槍擊案中受傷。圖為加州萬聖節派對命案現場。（歐新社）

2019-11-02 14:23:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國當局1日表示，加州與猶他州萬聖節派對分別傳出槍響與砍人事件，共有5人遭到槍殺、1人被砍死，另有4人在槍擊案中受傷。

據《ABC》報導，加州奧林達市（Orinda）的家庭萬聖節聚會上發生槍擊，一共釀成4死4傷，醫療人員趕赴現場將傷患抬上救護車時，聚會成員仍驚慌失措地到處奔跑。奧林達警察局長庫克（David Cook）表示，此案目前還在調查中。

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據《美聯社》報導，猶他州杜申郡約6000人口的羅斯福小鎮，則有1場約20人參加的萬聖節派對發生命案，1名受害者被砍殺致死另1人則被槍殺。

杜申郡警長塔克（Travis Tucker）透露，目前尚未逮捕任何人也還未釐清犯案動機，但警方相信鎮上居民並沒有危險，調查人員正在訊問參加聚會的民眾，希望能掌握相關破案線索。

警方鑑識人員進入加州槍擊案現場採證。（歐新社）

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