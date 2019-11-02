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中客攜帶豬肉製品闖關韓國 被驗出非洲豬瘟病毒

非洲豬瘟疫情全球蔓延。（路透）

非洲豬瘟疫情全球蔓延。（路透）

2019-11-02 15:01:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓雖已淪陷於非洲豬瘟，但該國仍祭出嚴格法規避免疫情擴大，然而，近期又有中國旅客無視禁令，從中國攜帶豬肉製品入境韓國，而被查獲的豬肉製品經檢驗後被證實含有非洲豬瘟病毒。

根據《韓聯社》報導，南韓農林畜產食品部1日發布通報指出，兩名分別為中國與南韓的旅客在入境仁川機場時，被查獲攜帶血腸、肉腸等豬肉加工食品，經後續檢驗，基因測序結果證實其攜帶的豬肉製品含有中國境內的豬瘟病毒。

南韓當局現祭出亡羊補牢之計，試圖阻止豬瘟疫情蔓延，旅客若從中國、越南等非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，首次違規將被重罰500萬韓元（約新台幣13萬元），若再犯，罰款將提高至750萬韓元（約新台幣19萬元）及1000萬韓元（約新台幣26萬元）。

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