美國海軍陸戰隊魔鬼新訓 「毒氣室」待5分鐘像1小時

美國《商業內幕》（Business Insider）近日前往美軍派瑞斯島（Parris Island）的「海軍陸戰隊」新訓基地實地採訪5天，近距離觀察、紀錄下新兵們所接受的「魔鬼訓練」。（圖擷取自美國海軍陸戰隊官網）

2019-11-02 00:38:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國《商業內幕》（Business Insider）近日到美軍派瑞斯島（Parris Island）的「海軍陸戰隊」新訓基地實地採訪5天，近距離觀察、紀錄下新兵們所接受的「魔鬼訓練」。

據《商業內幕》報導，記者拉納根（Graham Flanagan）到美軍南卡羅來納州（South Carolina）派瑞斯島的海軍陸戰隊新訓基地後，最先了解到，海軍陸戰隊是美國唯一在新訊期間將男女新兵分開的部隊，基地發言人表示，男女分開新訓除了能幫助新兵有效適應訓練環境，能快速與教練建立信任，在訓練中保持最佳狀態。」。

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新兵們在抵達新訓基地後，必須通過一道「銀色大門」，邁出成為「海軍陸戰隊」的第一步，而教官則告知他們：「這輩子只有這次機會走進去。」

新兵每天凌晨4點起床、開始訓練，依照軍方設計的「漸進式」培訓課程，階段性強化新兵體能，幾乎所有新兵在經過13週新訓後，都能通過考核、順利結訓；此外，新兵也須在新訓期間培養「膽量」，除了從47英尺（14公尺）的高塔躍下，還要進入充滿「催淚瓦斯」的毒氣室。

軍方指出，「毒氣室」事新訓中很重要的一環，因為新兵能在進入毒氣室的短短5分鐘，建立對防毒面具和長官的「信任」；從「毒氣室」出來的新兵說，「短短的幾分鐘就像1小時」以及「要好好珍惜老天爺給的空氣。」。

新兵們在新訓期間最後的考核就是「鋼鍋」（Crucible），一場長達54小時的培訓「演習」，新兵將被分成各個小隊，在充滿槍聲和砲擊聲的訓練場中，依靠最低限度的睡眠與糧食，發揮新訓期間所學，與隊友合作解決問題。

完成「鋼鍋」挑戰後，新兵將被授予刻有鷹、地球儀和船錨的勳章，正式成為「美國海軍陸戰隊」的一員。

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