老爸亂入直播！一句話讓觀眾笑瘋 正妹女兒害羞到爆

一名國外正妹女主播「Angelique」昨日在直播時，慘遭老爸亂入。（左擷取自IG，右擷取自TWITCH）

2019-11-01 19:32:21

〔即時新聞／綜合報導〕一名國外正妹女主播「Angelique」在昨（31）日開直播時，慘遭老爸亂入。當Angelique告訴老爸她正在直播後，老爸先是開心的和觀眾們打招呼，接著竟語出驚人大聲問觀眾「你們現在有穿褲子嗎！？」一句話讓直播聊天室馬上暴動大笑，Angelique則是既尷尬又害羞，連忙尖叫逃離現場。

Angelique昨日直播時被老爸看到，她先給了疑惑的老爸一個擁抱，並和他解釋「我正在開直播，你入鏡了！」而這名老爸先是開心的和所有觀眾問好，接著大喊「你們現在有穿褲子嗎？」

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老爸的一句話讓Angelique當場尷尬大喊「我的天哪！」並帶著直播鏡頭連忙逃離現場，不料老爸卻緊追在後，繼續大聲地說「我很擔心！我想確認你們所有人都穿著褲子！因為這是我女兒，你們最好不要在螢幕面前邊看邊做一些不該做的事情！」一番話也讓Angelique尖叫連連。

而Angelique直播聊天室的觀眾則不停大笑，留言表示「沒穿！」、「哈哈哈哈哈」、「太神啦老爹」、「老爹很清楚！」、「妳老爸太強了」、「天殺的，這老爸好猛」。

相關影音請見：Twitch

正妹主播Angelique。（擷取自「miss_angeliquew」IG）

正妹主播Angelique。（擷取自「miss_angeliquew」IG）

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