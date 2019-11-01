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未來「喪屍」真的可能出現嗎？ 生物學家這樣說

以「殭屍」為題材的作品，一直以來都廣受歡迎，許多愛好者一定想過，那些總是發出難聽嘶啞，散發腐爛惡臭的生物，真的有可能出現嗎？圖為殭屍示意圖。（法新社）

以「殭屍」為題材的作品，一直以來都廣受歡迎，許多愛好者一定想過，那些總是發出難聽嘶啞，散發腐爛惡臭的生物，真的有可能出現嗎？圖為殭屍示意圖。（法新社）

2019-11-01 14:56:31

〔即時新聞／綜合報導〕以「喪屍」為題材的作品，一直以來都廣受歡迎，許多愛好者一定想過，那些總是發出難聽嘶啞，散發腐爛惡臭的生物，真的有可能出現嗎？亞利桑那州立大學的生物學家認為，若是從寄生蟲的角度出發，這是有可能的！

《法新社》（AFP） 報導，動物界有越來越多寄生蟲改變宿主行為的案例，並且不斷有新的證據顯示，人類也難以抵抗這樣的威脅。

美國亞利桑那州立大學的演化生物學家阿克蒂皮斯（Athena Aktipis）相當著迷「喪屍」這個主題，甚至辦了一個同名的播客（Podcast），將現實世界的科學應用用在那些末日題材的故事。她說：「目前地球上已知的物種中，有一半以上都是寄生蟲。」

寄生蟲可以如何改變宿主的行為？有一個知名的例子是「偏側蛇蟲草菌」（Ophiocordyceps unilateralis），即俗稱的「喪屍真菌」，它會在感染螞蟻之後，控制螞蟻的肌肉，違背螞蟻的意志，操縱螞蟻離開巢穴或覓食路徑，來到溫度與濕度較適合真菌生長的位置，尋到一片葉子後，咬住葉脈直至死亡。

這段時間也是真菌的生殖階段，子實體將會從寄主的頭部長出，破裂並釋放孢子，感染同巢的其他螞蟻，開始新的循環。值得一提的是，知名電玩《最後生還者》（The Last of Us）就曾以這種真菌作為題材，只是遊戲中的宿主不再是螞蟻，而是人類。

而若提到現實世界中寄生蟲感染人類的例子，大部分的人可能會先想到惡名昭彰的「弓漿蟲」（Toxoplasma gondii），這個對貓、胎兒、免疫缺陷者可能造成致命傷害的寄生蟲。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，全美大約有4000萬人口受到弓漿蟲感染，感染途徑可能是經由食用未煮熟的肉，或接觸到汙染源等原因。

雖然弓漿蟲對人類的影響，目前還不到「喪屍真菌」控制螞蟻那樣的恐怖，不過演化生物學家阿克蒂皮斯卻認為不可掉以輕心。去年才組織過跨學科的《喪屍啟示錄醫學會議》（Zombie Apocalypse Medicine Meeting）的她表示，考慮這些未來可能的威脅除了有趣以外，也有相當的必要性。她建議我們平時可以準備一些重要用品，例如急救箱、用來製作鞋子或武器的膠帶、能夠消毒水或傷口的威士忌等等，以防萬一。

如果未來真的有會作用在人類身上的「喪屍真菌」出現，美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，他們也會隨時準備提供幫助，確認感染源、了解傳播方式，並找到治癒方法，「就像任何疾病的爆發一樣」。

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