豪雨後當心感染「類鼻疽」 男子致敗血症險喪命

2019-07-28 08:28

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名53歲男子，有糖尿病及高血壓病史，數天前因高燒40度、左肩紅腫疼痛就醫，結果因感染「類鼻疽」引發敗血症，差點喪命，醫師懷疑高雄連日豪雨將土壤中的「類鼻疽桿菌」帶出地表，患者吸入帶菌粉塵或接觸汙染水源而感染。

高雄健仁醫院副院長、感染科主任王堯顯表示，「類鼻疽」是由「類鼻疽桿菌」引致的疾病，這種細菌深藏在土壤中，每逢豪雨、淹水就把病菌帶出地表，「通常以吸入性較多」但若皮膚有傷口，接觸到病菌也會感染。

患者因間歇性發燒、發冷、左肩疼痛、食慾不振就醫，給予一般抗生素治療，症狀未改善，感染科醫師懷疑遭「類鼻疽」感染引發敗血症，隨即轉加護病房治療。

王堯顯說，病患血液培養確定感染「類鼻疽」，更改抗生素治療，病情才穩定。「類鼻疽一定要用對抗生素」，不然死亡率很高，若延遲診斷及延遲使用適當抗生素，死亡率驟升致敗血症75％。

王堯顯說，「類鼻疽」臨床表現千變萬化，可從慢性局部感染至急性敗血症，故有 「偉大模仿者」之稱，常造成臨床診斷的困難。糖尿病、癌症等免疫力差者較易感染，

常侵入人體肝、脾、脊椎而化膿，這名患者則因病菌侵入左肩部造成左旋轉袖帶肌腱炎。

王堯顯說「類鼻疽」在泰國主要罹病者為農夫，過去曾有民眾赤腳在草地散步而感染，也有軍人在沙地匍匐受訓，身上有傷口後受到感染，台灣近幾年每逢豪雨颱風過後，「類鼻疽」病例就會驟增，他呼籲水災後打掃環境，要戴口罩、手套，並穿著雨鞋防護。

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