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軍情動態》荷蘭迎首架F-35A戰機 噴水禮卻成了「泡泡澡」

荷蘭為了紀念該國首架F-35A聯合打擊戰鬥機的駐紮，特別出動消防車行水炮禮，不料，卻出了烏龍，忘記切換成水柱按鈕，反噴灑了消防泡沫，讓遠來的新戰機先洗了泡泡澡。（歐新社）

荷蘭為了紀念該國首架F-35A聯合打擊戰鬥機的駐紮，特別出動消防車行水炮禮，不料，卻出了烏龍，忘記切換成水柱按鈕，反噴灑了消防泡沫，讓遠來的新戰機先洗了泡泡澡。（歐新社）

2019-11-01 11:44:56

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭為了紀念該國首架F-35A聯合打擊戰鬥機的駐紮，特別在皇家空軍呂伐登空軍基地出動消防車行噴水禮，不料，卻出了烏龍，忘記切換成水柱按鈕，反噴灑了消防泡沫，讓遠來的新戰機先洗了泡泡澡。

《戰區》（The WarZone） 報導，因空軍基地消防部門先前因為緊急搶救一架F-16「毒蛇」（Viper）戰機，使用了消防泡沫後，就忘了把按鈕轉回來，當消防車要為F-35A行水炮禮時，導致其中一台噴出的不是水柱，而是消防泡沫。

據悉，荷蘭在10月份購買了9架F-35A戰機，而這架來自義大利總裝檢驗（Final Assembly and Checkout ，FACO）廠的F-35A戰機，於昨日當地時間下午3點半抵達，在附近飛了一圈後降落呂戈登空軍基地。

由於F-35A在經過「泡泡澡」之後持續向前滑行到儀式區，因此將一些泡沫吸進了發動機進氣口和發動機本身。此外，報導提到，因F-35它具有非常敏感的外部表層，目前尚不清楚是否會對F-35A造成影響。

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