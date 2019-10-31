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自作自受？幫忙草擬鞭刑組織成員 搞上已婚婦遭鞭28下
2019-10-31 22:13:36
〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名男子與有夫之婦搞外遇，今（31）日雙雙遭鞭刑，有趣的是，這名男子是協助起草嚴苛伊斯蘭教法組織的成員，這套法律規定哪些違法者要遭鞭打。
《法新社》報導，蘇門答臘島上保守的亞齊省，是印尼唯一實施伊斯蘭教法的地區，鞭刑是當地許多罪行的常見懲罰，包括通姦、飲酒、同性戀或婚前性行為。
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亞齊伊斯蘭學者理事會（Aceh Ulema Council，MPU）成員穆赫里斯（Mukhlis），上個月被抓到一名已婚女子親吻愛撫，今天遭宗教執法人員鞭打28下。已婚女子則遭鞭23下。
穆赫里斯所屬的組織MPU，為地方政府和立法機構提供起草和實施亞齊伊斯蘭教法的相關建議。目前還不知道穆赫里斯在組織的職務。
大亞齊縣（Aceh Besar）副縣長Husaini Wahab表示，MPU成員遭到鞭刑，強調了亞齊執行伊斯蘭教法的承諾，「無論你是誰……如果你違反（伊斯蘭）法律，都會遭鞭刑」。
他表示，穆赫里斯很可能被MPU開除。