中國寮國狂蓋水壩 泰北湄公河雄偉河道變窄溪

2019-10-31 20:06:15

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近期發生乾旱以及位在寮國的水力發電廠札雅布里水壩（Xayaburi Dam）29日開始商轉，泰北曾經宏偉的湄公河水位創下歷史新低，變成一條窄淺又渾濁的河流。

《法新社》報導，札雅布里水壩耗資44.7億美元（約新台幣1370億元），由泰國企業與銀行興建及融資，本週開始在寮國商轉。過去數年，相關團體一直警告，該水壩可能對數百萬人賴以生存的湄公河造成潛在影響，包括魚群、沉積物和水位。

泰國黎府（Loei）邊界的湄公河，一公里寬的河流已縮小至數十公尺寬，渾濁的河水流經巨石和岩床，漁場也縮小被限制在一條狹窄的航道上。漁民將原因歸咎於今年的較低的降雨量和札雅布里水壩的啟用，漁民表示，不希望再有人建造水壩。

湄公河委員會（MRC）表示，今年6月至10的水位，是近30年來最低，寮國首都永珍對面的泰國廊開府（Nong Khai），水位在29日下降約1公尺，比平均水位要低數倍。MRC表示，整個湄公河的水位「大幅低於過去同期最低平均水位，且有可能進一步下降」，「民眾對即將到來的旱季感到憂心」。

專家也指出，中國和寮國瘋狂在湄公河流域建設水壩讓乾旱情況更加嚴重。國際河流組織（International Rivers）表示，湄公河流域有44座正在運行的水力發電廠、還有46座正在興建中。

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