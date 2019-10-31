為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國寮國狂蓋水壩 泰北湄公河雄偉河道變窄溪

2019-10-31 20:06:15
泰北湄公河水位創下歷史新低。（法新社）

泰北湄公河水位創下歷史新低。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近期發生乾旱以及位在寮國的水力發電廠札雅布里水壩（Xayaburi Dam）29日開始商轉，泰北曾經宏偉的湄公河水位創下歷史新低，變成一條窄淺又渾濁的河流。

《法新社》報導，札雅布里水壩耗資44.7億美元（約新台幣1370億元），由泰國企業與銀行興建及融資，本週開始在寮國商轉。過去數年，相關團體一直警告，該水壩可能對數百萬人賴以生存的湄公河造成潛在影響，包括魚群、沉積物和水位。

泰國黎府（Loei）邊界的湄公河，一公里寬的河流已縮小至數十公尺寬，渾濁的河水流經巨石和岩床，漁場也縮小被限制在一條狹窄的航道上。漁民將原因歸咎於今年的較低的降雨量和札雅布里水壩的啟用，漁民表示，不希望再有人建造水壩。

湄公河委員會（MRC）表示，今年6月至10的水位，是近30年來最低。（法新社）

湄公河委員會（MRC）表示，今年6月至10的水位，是近30年來最低。（法新社）

湄公河委員會（MRC）表示，今年6月至10的水位，是近30年來最低，寮國首都永珍對面的泰國廊開府（Nong Khai），水位在29日下降約1公尺，比平均水位要低數倍。MRC表示，整個湄公河的水位「大幅低於過去同期最低平均水位，且有可能進一步下降」，「民眾對即將到來的旱季感到憂心」。

專家也指出，中國和寮國瘋狂在湄公河流域建設水壩讓乾旱情況更加嚴重。國際河流組織（International Rivers）表示，湄公河流域有44座正在運行的水力發電廠、還有46座正在興建中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國在湄公河上游建水壩 漁民苦嘆：抓不到魚了...
2018-08-14 11:40

中國在湄公河上游建水壩 漁民苦嘆：抓不到魚了...
美官員批中湄公河上游建壩 中反嗆：言論別有用心
2018-08-03 21:31

美官員批中湄公河上游建壩 中反嗆：言論別有用心
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
湄公河百餘新物種 盜獵嚴重威脅生態
2017-12-20 06:00

湄公河百餘新物種 盜獵嚴重威脅生態
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播