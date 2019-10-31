硬起來！涉網路犯罪 蒙古逮捕800名中國人

蒙古首都烏蘭巴托警方一口氣逮捕800名涉嫌網路犯罪的中國公民。烏蘭巴托警察示意圖。（彭博）

2019-10-31 16:47:50

〔即時新聞／綜合報導〕蒙古首都烏蘭巴托警察大舉出動，一口氣逮捕800名涉嫌網路犯罪的中國公民，並沒收了數百台電腦和手機SIM卡。

《路透》報導，蒙古國情報總局局長多普帕拉姆（Gerel Dorjpalam）於30日召開的新聞發布會表示，警方經過2個月的調查後，在29日突擊搜索4處地點，一共抓捕了800名中國人。

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多普帕拉姆並沒有詳細說明犯罪細節，僅表示這些中國人涉及非法賭博、詐欺、駭客、盜用身分、洗錢等罪嫌。

據了解，被逮捕的800名中國人民全部使用30天的旅遊簽證前往蒙古。中國駐烏蘭巴托大使館對此回應，館方將與蒙古警察密切合作。

蒙古今年前3季約有48萬名外國遊客入境，中國公民就佔了近3分之1。不過，蒙古對於經濟依靠中國保持著謹慎態度，正嘗試著多樣化發展經濟並減輕對原物料的依賴。

另外，就在一個月前菲律賓也以嫌非法網路遊戲活動、網路詐欺等罪嫌逮捕了324名中國人。

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