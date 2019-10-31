為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

硬起來！涉網路犯罪 蒙古逮捕800名中國人

蒙古首都烏蘭巴托警方一口氣逮捕800名涉嫌網路犯罪的中國公民。烏蘭巴托警察示意圖。（彭博）

蒙古首都烏蘭巴托警方一口氣逮捕800名涉嫌網路犯罪的中國公民。烏蘭巴托警察示意圖。（彭博）

2019-10-31 16:47:50

〔即時新聞／綜合報導〕蒙古首都烏蘭巴托警察大舉出動，一口氣逮捕800名涉嫌網路犯罪的中國公民，並沒收了數百台電腦和手機SIM卡。

《路透》報導，蒙古國情報總局局長多普帕拉姆（Gerel Dorjpalam）於30日召開的新聞發布會表示，警方經過2個月的調查後，在29日突擊搜索4處地點，一共抓捕了800名中國人。

多普帕拉姆並沒有詳細說明犯罪細節，僅表示這些中國人涉及非法賭博、詐欺、駭客、盜用身分、洗錢等罪嫌。

據了解，被逮捕的800名中國人民全部使用30天的旅遊簽證前往蒙古。中國駐烏蘭巴托大使館對此回應，館方將與蒙古警察密切合作。

蒙古今年前3季約有48萬名外國遊客入境，中國公民就佔了近3分之1。不過，蒙古對於經濟依靠中國保持著謹慎態度，正嘗試著多樣化發展經濟並減輕對原物料的依賴。

另外，就在一個月前菲律賓也以嫌非法網路遊戲活動、網路詐欺等罪嫌逮捕了324名中國人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美中槓上了！ 美國幾乎停飛所有中國製無人機
2019-10-31 15:40

美中槓上了！ 美國幾乎停飛所有中國製無人機
中共挫咧等！龐皮歐：美國必須與中國共產黨對抗
2019-10-31 12:31

中共挫咧等！龐皮歐：美國必須與中國共產黨對抗
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
踢鐵板！中外交官恃權逼壓澳洲挺港學生 反遭控起訴
2019-10-24 11:28

踢鐵板！中外交官恃權逼壓澳洲挺港學生 反遭控起訴
又是中國！萬雙冒牌Nike球鞋 闖關美國被抄了
2019-10-19 00:11

又是中國！萬雙冒牌Nike球鞋 闖關美國被抄了
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播