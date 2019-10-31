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批北京用落後思維處理反送中 黃之鋒：一國兩制已名存實亡

黃之鋒強調，北京還是用以前落後的思維來處理香港抗爭。（彭博）

黃之鋒強調，北京還是用以前落後的思維來處理香港抗爭。（彭博）

2019-10-31 14:10:10

〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒投入下月香港區議會選舉的資格遭取消（DQ），昨日他接受《美國之音》專訪，強調現在香港的一國兩制已經是名存實亡，且北京還是用以前落後的思維來處理香港抗爭。

黃之鋒指出，在雨傘革命後，不管是在美國推動《香港人權與民主法案》，還是在不同國家推動遊說工作，這都帶給北京很大的壓力。黃之鋒強調，過去他從來沒有推動過「香港獨立」，但國務院、外交部不斷對此在國際上批評他，這次參選資格被取消，根本是政治壓迫。

隨後黃之鋒被問到：「反送中運動是沒有領袖、沒有後台的，現在針對你有什麼意義？」對此黃之鋒認為，北京還是用雨傘革命的思維去處理現在的反送中運動，「但現在已經是2019年，不是2014年，他們還是沒有進步過」，然而北京這麼做，只會讓美國行政機關及參議院未來在通過《香港人權與民主法案》的機會越來越大。

針對接下來的政治生涯規畫，黃之鋒則說：「我也很好奇，從現在到2047年，在未來的30年內，北京要取消我的參選資格多少次，多少遍。不管怎麼樣，我希望透過我的參與，讓國際社會知道香港的一國兩制，已經是名存實亡。」

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