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妻競選活動涉違法 日本法務大臣河井克行辭職下台

日本法務大臣河井克行今提交了辭呈，之後將由前少子化擔當大臣森雅子接任。（美聯社）

日本法務大臣河井克行今提交了辭呈，之後將由前少子化擔當大臣森雅子接任。（美聯社）

2019-10-31 12:50:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本法務大臣河井克行今日（31日）在官邸與首相安倍晉三會面，提交了辭呈，原因是有日媒爆料，其妻河井案裡涉嫌在7月的參議院廣島區選舉時，支付給工作人員法定額度兩倍的3萬日元日薪（約新台幣8373元）而違反了《公職選舉法》，河井引咎辭職，之後將由前少子化擔當大臣森雅子接任。

根據《共同社》報導，自9月日本內閣改組，河井克行是繼前經濟產業大臣菅原一秀後第2個辭任的內閣大臣，在野黨預計將嚴厲地追究安倍的任命責任，對執政黨造成重大打擊。

日媒《週刊文春》今踢爆，河井案裡的選舉事務所涉嫌在的選舉中向13名工作人員支付超出了法定額度的日薪，報導中指控案裡的競選活動實際上由丈夫掌控，並附上相關人員的證言。媒體爆料讓河井難辭其咎，火速提出辭呈，並在受訪時表示，鑑於週刊報導，「我不能讓國民失去對法務的信賴。」

河井當選7次眾議員，是自民黨無派系議員等組成的團體「向日葵會」的大老，與官房長官菅義偉關係親近。

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