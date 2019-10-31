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一腳竟有「9根腳趾」！ 罕見畸形讓他飽受異樣眼光

中國一21歲男子阿俊（化名），來自廣東省汕尾市，長相清秀卻有難言之隱，因為他的左腳患上機率極低的罕見「多趾畸形」，左腳上竟長了9根腳趾。（圖擷取自微博）

中國一21歲男子阿俊（化名），來自廣東省汕尾市，長相清秀卻有難言之隱，因為他的左腳患上機率極低的罕見「多趾畸形」，左腳上竟長了9根腳趾。（圖擷取自微博）

2019-10-31 12:41:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國一21歲男子阿俊（化名），來自廣東省汕尾市，長相清秀卻有難言之隱，因為他的左腳患上機率極低的罕見「多趾畸形」，左腳上竟長了9根腳趾。

綜合媒體報導，阿俊左腳先天就有9根腳趾，在拇指位置多長了4根腳趾，他自稱小時候並不以為意，還能和朋友一起去河邊玩，長大後卻覺得自己的腳越來越醜，引起他人異樣眼光，他稱「還有人會專門來看，總之我會很不開心。」讓他外出也不敢穿露腳趾的鞋子，就只能穿布鞋出門。

阿俊後來決定尋醫，為了希望能有根正常人一樣的足型，手術不單只有切除4趾，還須再造一個腳拇指，為他進行手術的外科醫生指出，在切除4趾外，必須再「移植」一個最像拇指的腳趾，相當於將足趾骨頭拆掉再移植，難度不小。經過9小時手術後，成功完成手術，也意味著阿俊能如他所願，穿一雙正常鞋碼的鞋子在路上奔跑。

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