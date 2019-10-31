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2020年美國軍力報告出爐 戰備評分僅達「差強人意」標準

華府智庫「傳統基金會」發佈《2020年美國軍力報告》，專家認為，美國軍力評估為「差強人意」。（美聯社）

華府智庫「傳統基金會」發佈《2020年美國軍力報告》，專家認為，美國軍力評估為「差強人意」。（美聯社）

2019-10-31 11:25:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓智庫「傳統基金會」於10月30日發佈《2020年美國軍力報告》，專家認為，美國陸海空三軍及海軍陸戰隊雖然都提升戰備，但在人員配備以及裝備數量與質量上仍存在缺口，恐難以同時應付俄羅斯和中國的挑戰，因此美國軍力評估為「差強人意」。

綜合外媒報導，此軍力報告針對美軍有可能在歐洲、亞洲及中東展開軍事行動的環境作評估，以五個層次作分級分別為非常強、強、差強人意、弱、非常弱。此軍力報告的編輯、傳統基金會資深國防研究員伍德（Dakota Wood）稱讚對陸軍和海軍陸戰隊提身戰備的努力，但面對強大競爭和緊縮預算環境，美國仍必須解決現有的漏洞。

報告內容指出，陸軍的戰備狀態從「強」變為「非常強」，是所有武裝部隊中最高的，空軍和海軍陸戰隊的戰備狀態從「弱」轉移到「差強人意」，海軍戰備狀態則保持不變。「傳統基金會」認為，未來若是要面對同時發生的「兩大衝突」，美國必須組成一股龐大軍事力量，陸軍必須擁有50支旅戰鬥隊（Brigade Combat Teams）、由400艘艦艇組成的海軍、擁有1200架戰鬥機及攻擊機的空軍、以及擁有36個營的海軍陸戰隊。

伍德認為，如此會使得國防預算增加，但是當美國面臨選舉及數兆美元的赤字時，這些戰備需求可能無法被滿足。伍德指出，考慮到目前的財政現實面，美國只能認真考慮「一場戰爭」，所以在俄羅斯和中國之間，美國必須選擇「一個對手」。

報告中提到，美國面臨來自「4+1威脅」，包括俄羅斯、中國、北韓、伊朗和恐怖主義，國外對美國利益的威脅仍高。但相較於過去報告，仍有出現變化。「傳統基金會」指出，自從極端組織伊斯蘭國（IS）垮台以來，來自中東的恐怖主義威脅已經下降。

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