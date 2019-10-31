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美參議員：不能允許中國以武力攻占台灣

美國國會參議院軍委會成員恩斯特（圖中）表示，會努力為美軍提升軍力提供資源，同時也提及，不能允許中國能以武力攻占台灣。（法新社）

美國國會參議院軍委會成員恩斯特（圖中）表示，會努力為美軍提升軍力提供資源，同時也提及，不能允許中國能以武力攻占台灣。（法新社）

2019-10-31 12:38:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項軍力評估報告指出，美國總體軍力雖有提升，卻仍難以同時面對俄國和中國的軍事挑戰。美國國會參議院軍委會成員恩斯特（Joni Ernst）強調，會努力為美軍提升軍力提供資源，同時也提及，不能允許中國能以武力攻占台灣。

綜合媒體報導，美國華盛頓智庫「傳統基金會」於30日發佈長達500頁的《2020年美國軍力報告》，報告中指出，美軍陸海空三軍及海軍陸戰隊在過去一年來雖提升各自的戰備狀態，但在人員配備和裝備的數量與質量都存在較大缺口，因此很難同時應對俄羅斯和中國的挑戰。

在週三的報告發布會上，參議院軍委會成員恩斯特則強調，該份報告凸顯了真正的威脅，但美方必須避免這些威脅發生，確保盟友及對手永遠不會懷疑美方的決心和能力。

她也提及，不能允許有一天中國用武力攻佔台灣，也不能允許有一天當俄羅斯入侵時，美國或北大西洋公約組織盟國將選擇退縮。她認為俄羅斯的戰略是要破壞美國，中國的意圖則是要取代美國，並指中俄持續進行的軍事現代化都有獲得成果，這些舉措都是要挑戰美國的領導地位。恩斯特誓言，為保護美國的國家安全和核心利益，會努力為美軍提升軍力提供資源。

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