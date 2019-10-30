挑戰金氏紀錄！號稱嵩壽123歲 「俄國最長壽」婆婆過世

俄羅斯南部阿斯特拉罕克拉斯尼雅（Krasny Yar, Astrakhan）阿爾洽村（Alcha）比塞姆比亞耶娃（Tanzilya Bisembeyeva）於上週去世、享嵩壽123歲。（圖擷取自太陽報）

2019-10-30 23:48:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯南部阿斯特拉罕克拉斯尼雅（Krasny Yar, Astrakhan）阿爾洽村（Alcha）比塞姆比亞耶娃（Tanzilya Bisembeyeva）於上週去世，據說享嵩壽123歲；她歷經戰亂的時代，但生前曾獲當地政府認證是「俄國史上最長壽者」，可惜的是她缺乏出生證明的「原始紀錄」，否則她將能打破「金氏世界紀錄」現有紀錄，成為全球「史上最長壽者」！

綜合外媒報導，據說比塞姆比亞耶娃出生於1896年3月14日，在「末代沙皇」尼古拉二世加冕前2個月前出生，在世時歷經3個世紀，育有3個孩子，有10個孫子、13個曾孫和2個玄孫，五代同堂。

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據她的親戚及地方官員30日表示，比塞姆比亞耶娃上週去世，10月26日下葬於村中的家族墓園，「整個村的人都到場參加她的喪禮、送她最後一程」。

2016年時比塞姆比亞耶娃120歲，獲得俄羅斯政府認證，被正式列為「俄羅斯史上最長壽者」；她的家人指出，比塞姆比亞耶娃的長壽秘訣是「努力工作」以及「健康的生活方式」，除了從事農作數十年、沒有不良習慣，平常只吃天然食物，並常喝源於高加索的牛奶酒「開菲爾」（kephir）等發酵乳。

53歲才生第一胎？有人指稱疑點重重

當地官員表示，比塞姆比亞耶娃的出生證明和俄羅斯護照都能證明她的「年齡」，但有人提出質疑，如果她的123歲高齡屬實，第一個孩子出生時她已經53歲，完全不合理！

據報導，俄羅斯還有另外2名「長壽婦女」都在今年去世，分別為聲稱129歲伊斯坦布爾娃（Koku Istambulova）及128歲的莎娃（Nanu Shaova），但跟比塞姆比亞耶娃年齡相仿的這2名婦女，都歷經過俄羅斯革命及戰亂時代，都缺乏相關證明的「原始紀錄」，因此她們的年齡都尚有爭議。

目前「金氏世界紀錄」中的「史上最年長者」是來自法國的卡爾門（Jeanne Louise Calment），死於1997年、享嵩壽122歲164天，稱曾在年少時遇過梵谷（Vincent van Gogh）；3月時，日本福岡市的田中加子（Kane Tanaka）獲「金氏世界紀錄」，現年116歲的她被認證為「全球最長壽人瑞」。

‘World’s oldest woman’ dies after claiming to be 123-years-old https://t.co/4Vu7gcfsDr — The Sun （@TheSun） October 30, 2019

目前「金氏世界紀錄」中的「史上最年長者」是來自法國的卡爾門（Jeanne Louise Calment），死於1997年、享嵩壽122歲164天，稱曾在年少時遇過梵谷（Vincent van Gogh）。圖為卡爾門。（AFP）

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