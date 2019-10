挑戰金氏紀錄！號稱嵩壽123歲 「俄國最長壽」婆婆過世

2019-10-30 23:48:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯南部阿斯特拉罕克拉斯尼雅(Krasny Yar, Astrakhan)阿爾洽村(Alcha)比塞姆比亞耶娃(Tanzilya Bisembeyeva)於上週去世,據說享嵩壽123歲;她歷經戰亂的時代,但生前曾獲當地政府認證是「俄國史上最長壽者」,可惜的是她缺乏出生證明的「原始紀錄」,否則她將能打破「金氏世界紀錄」現有紀錄,成為全球「史上最長壽者」!

綜合外媒報導,據說比塞姆比亞耶娃出生於1896年3月14日,在「末代沙皇」尼古拉二世加冕前2個月前出生,在世時歷經3個世紀,育有3個孩子,有10個孫子、13個曾孫和2個玄孫,五代同堂。

據她的親戚及地方官員30日表示,比塞姆比亞耶娃上週去世,10月26日下葬於村中的家族墓園,「整個村的人都到場參加她的喪禮、送她最後一程」。

2016年時比塞姆比亞耶娃120歲,獲得俄羅斯政府認證,被正式列為「俄羅斯史上最長壽者」;她的家人指出,比塞姆比亞耶娃的長壽秘訣是「努力工作」以及「健康的生活方式」,除了從事農作數十年、沒有不良習慣,平常只吃天然食物,並常喝源於高加索的牛奶酒「開菲爾」(kephir)等發酵乳。

當地官員表示,比塞姆比亞耶娃的出生證明和俄羅斯護照都能證明她的「年齡」,但有人提出質疑,如果她的123歲高齡屬實,第一個孩子出生時她已經53歲,完全不合理!

據報導,俄羅斯還有另外2名「長壽婦女」都在今年去世,分別為聲稱129歲伊斯坦布爾娃(Koku Istambulova)及128歲的莎娃(Nanu Shaova),但跟比塞姆比亞耶娃年齡相仿的這2名婦女,都歷經過俄羅斯革命及戰亂時代,都缺乏相關證明的「原始紀錄」,因此她們的年齡都尚有爭議。

目前「金氏世界紀錄」中的「史上最年長者」是來自法國的卡爾門(Jeanne Louise Calment),死於1997年、享嵩壽122歲164天,稱曾在年少時遇過梵谷(Vincent van Gogh);3月時,日本福岡市的田中加子(Kane Tanaka)獲「金氏世界紀錄」,現年116歲的她被認證為「全球最長壽人瑞」。

