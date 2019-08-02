真的假的？107歲人瑞傳授長壽秘訣：不要結婚

美國紐約107歲女性人瑞辛拉蕊（Louise Jean Signore）過107歲生日，她透露長壽秘訣就是「不要結婚」。（圖擷自Senator Jamaal T. Bailey臉書）

2019-08-02 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克斯107歲女性人瑞辛拉蕊（Louise Jean Signore），於7月31日歡度107歲生日，並透露長壽秘訣就是「不要結婚」。

據《ABC》報導，1912年出生的辛拉蕊，和家人與朋友們在JASA巴托老人中心（Bartow Senior Center）慶祝生日。辛拉蕊笑稱，自從99歲以後，她每年都會來參加派對。

辛拉蕊表示，想要長壽的話，食物和運動都很重要，當然還需要規律的睡眠，至於最重要最重要的秘訣，莫過於「不要結婚」。

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