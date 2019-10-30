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香港人反抗》學生集體下跪求援 港公大校長：你們不要這樣

香港公開大學學生與校方今舉行對話會。（圖擷取自網頁＿立場新聞）

香港公開大學學生與校方今舉行對話會。（圖擷取自網頁＿立場新聞）

2019-10-30 18:23:16

〔即時新聞／綜合報導〕近來，香港警方頻頻進入香港公開大學，引發學生不安。今日學生與校方舉行對話會，學生要求校方要更積極提供被捕學生法律支援以及譴責警暴，不過，由於校方提出閉門會議、拒絕讓媒體和訪客入內等要求，最後雙方雖仍進行公開對話，學生也一度下跪，不過最後仍不歡而散。

根據《立場新聞》報導，今天上午校長黃玉山在對話會上表示要尊重法治，對於發公開信聲援學生以及譴責警方濫暴並沒有做出承諾。期間，面對學生集體下跪，校長表示，「你們不要這樣」，又重複稱校方已盡力支援學生。

該校反送中關注組成員余姓學生說，本來希望校長表態譴責警方，並在無罪推定的原則下支援被捕學生，不過，學校卻選在期中考試期間舉行對話會，讓人感覺校方不希望太多學生出席會議。關注組指稱，場內有成員試圖讀出聲明表態時，多次被教職員打斷。

本月初有該校學生經過學校附近的紅磡警署時，罵了句「死黑警」，遭員警追趕，員警甚至進入校園對學生搜身，而學校保安並未阻止；7日又有鎮暴警察進入校園要求搜查2名學生。校方今日在會上僅承諾增加保安，並沒有提及會否向學生提供法律支援。

公開大學學生公開信

監管之人，誰人監管？過去四個月，警方執法的手段漠視規限，政府亦一直包庇警方濫權濫捕。警暴不止於物理上的傷害，更甚是語言暴力、性暴力。

我校建於紅磡警署旁，與警方實為一個「鄰居」關係。我校學生早已為自身的安全，在2019年9月11日的校長對話會中釋出擔憂，我等一直以溫和的手段與校方對話，冀望與校方尋求共識，希望校方與學生同行，好像學生於上學時能得到如家般的保護。惜得不到校方任何實質的對應措施，只拋下一句「警暴踐踏校園，只是假設性問題」作結。

於10月3日晚，我校學生於愛民邨眼見一名女子遭多名警員包圍，該學生對執法權力過大的問題表示質疑，不禁向在場警務人員高聲詢問，換來竟是警員的追捕。面對如此危急的關頭，學生視校園為一個庇護的家，故逃回校園內。校方不但沒有阻止防暴警察於校園範圍內對學生進行搜身，更違反了校方對學生的承諾 — 警方在校園執法時必須出示搜查令。

防暴警察進入校園一事，已經擾攘多時，學生多次釋出善意，期望校方維護校園安全，關心學生需要，著緊被捕學生而提供各種支援。遺憾地校方一直被動處理，以圖淡化事件。令我校學生對校園安全問題感到無助。同學在萬念俱灰之下以下跪作出最後的吶喊，但校方槽冷嘲熱諷，實屬遺憾。

危急存亡之秋，法冶早已成為泡影，難以再做安心理據。

現正本會要求校方必須正面回應以下訴求

1. 24小時法律支援熱線須提供法律支援給被捕學生

2. 現行緊急應變小組必須加入兩名或以上學生代表以作監察運作

3. 校方必須作出聲明譴責警方及表明立場支援學生

本會「不厭其煩」作出最後聲明，若校方再不正視我校學生訴求，作出合理回應。不排除任何人作出進一步行動逼使校方回應。

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