中共四中全召開 中國網民翻牆更難了！

中共19屆四中全會28日起一連四日在北京召開，有台幹爆料指出，中國網路控制更嚴密，網民「翻牆」更難，不只台灣網站，包括美國、日本、英國等多國網站也上不了，連香港也翻不過去。（讀者提供）

2019-10-30 10:14:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共19屆四中全會28日起一連四日在北京召開，據了解，一批異議人士被當局派人上門監視，直到四中全會閉幕為止，此外，有台幹爆料指出，中國網路控制更為嚴密，網民「翻牆」更難了，不只台灣網站，包括美國、日本、英國等外國網站也上不了，連香港都翻不過去。

四中全會的主題是「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」，一般預料，此次會議將聚焦美中貿易、經濟成長趨緩、香港問題，不過，反習派亦可能會反撲，不過，學者認為，成事機會較微。外界也盛傳，中共總書記習近平的親信、現任重慶市委書記陳敏爾，以及國務院副總理胡春華，將晉身政治局常委，他們會否成為中共「第六代」接班人，成為外界關注焦點。

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在四中全會召開當天，據官方香港電台報導，會議場地的京西賓館外，停泊多輛公安車、特警車，有公安和便衣人員在附近一帶戒備，賓館外圍的部分道路實施交通管制，車輛不能駛近賓館，鄰近的軍事博物館地鐵站部分出入口亦關閉。據了解，一批異議人士被當局派人上門監視，直到四中全會閉幕為止，他們包括獨立記者高瑜和維權人士李蔚等。

雖然「美國自由亞洲電台」日前報導，四中全會前，此前受到當局嚴厲控制和封鎖的許多微信群，官方一反常態「解封」了大批手機微信聊天群組，網民為此納悶不已，想不通當局是想藉此在網上留下「熱議」四中全會的空間，或是另有原因。中國網友表示，「不了解（當局）把大批群組解封的背後用意，也不敢任意評論」。

中共19屆四中全會28日起一連四日在北京召開，有台幹爆料指出，中國網路控制更嚴密，網民「翻牆」更難，不只台灣網站，包括美國、日本、英國等多國網站也上不了，連香港也翻不過去。（讀者提供）

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