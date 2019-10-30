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黃之鋒被DQ 中國官媒恐嚇「反中亂港必有代價 」

香港眾志秘書長黃之鋒昨日收到提名無效通知，黃之鋒怒批香港選舉主任淪為思想警察，不過，中國官方媒體則紛紛叫好，稱「反中亂港必有代價」、「打擊港獨氣燄」。（法新社）

香港眾志秘書長黃之鋒昨日收到提名無效通知，黃之鋒怒批香港選舉主任淪為思想警察，不過，中國官方媒體則紛紛叫好，稱「反中亂港必有代價」、「打擊港獨氣燄」。（法新社）

2019-10-30 10:27:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議員選舉將於下月底舉行，香港眾志秘書長黃之鋒昨日收到提名無效通知，成為唯一一個沒有參選資格的候選人，黃之鋒批香港選舉主任淪為思想警察，中國官方媒體等社評則紛紛叫好，稱「反中亂港必有代價」、「打擊港獨氣燄」。

中國官媒《央視》評論黃之鋒為亂港份子，認為他參選提名無效是彰顯法治精神，且能有效打擊港獨分子的囂張氣焰；另外，《新華社》亦認為選舉主任蔡亮的決定是「於法有據、於理應當的決定」。

《新華社》除了評論香港眾志是個鼓吹民主自決的激進組織，並指稱其成員「不擁護基本法、不效忠香港，被取消參選資格是理所當然」，此外，文章評論黃之鋒試圖將法律問題政治化，「一旦有合適機會就會露出狐狸尾巴，鼓吹和煽動『港獨』」；強調反中亂港分子，有何資格參加香港區議會選舉，揚言反中亂港必有代價。

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