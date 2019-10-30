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離奇！美國家森林1公噸「巫師岩」一夜消失…

美國一處國家森林中重達1公噸的「巫師岩」遭偷走。（圖擷自美國農業部網站）

美國一處國家森林中重達1公噸的「巫師岩」遭偷走。（圖擷自美國農業部網站）

2019-10-30 10:47:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日發生一起離奇案件，在亞利桑那州的國家森林中，一顆重達1公噸的巨石「巫師岩」（Wizard Rock）一夜間突然消失，當局懷疑有不肖人士將重型機器開入森林中，將這個觀光景點偷走。

《福斯新聞》報導，美國普雷斯科特國家森林中的「巫師岩」因外型特別，黑色巨石中間夾雜白色石英的線條，成為觀光客到當地必踩的景點，但卻在2週前離奇從森林中消失。

美國林業局發布聲明表示，沒有經過許可，就從國家森林中拿取礦物是犯法的，目前懷疑是有人將重型機器運進森林中，在夜晚偷偷將巫師岩搬運走。

事實上，這已經不是美國的國家森林中第一次有外型奇特的礦石遭偷走，2009年也有一顆「心形岩石」突然消失，但在當地媒體報導後，就被匿名歸還了，當局盼偷走巫師岩的人也能早日歸還。

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