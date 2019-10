離奇！美國家森林1公噸「巫師岩」一夜消失…

2019-10-30 10:47:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國近日發生一起離奇案件,在亞利桑那州的國家森林中,一顆重達1公噸的巨石「巫師岩」(Wizard Rock)一夜間突然消失,當局懷疑有不肖人士將重型機器開入森林中,將這個觀光景點偷走。

據《福斯新聞》報導,美國普雷斯科特國家森林中的「巫師岩」因外型特別,黑色巨石中間夾雜白色石英的線條,成為觀光客到當地必踩的景點,但卻在2週前離奇從森林中消失。

美國林業局發布聲明表示,沒有經過許可,就從國家森林中拿取礦物是犯法的,目前懷疑是有人將重型機器運進森林中,在夜晚偷偷將巫師岩搬運走。

事實上,這已經不是美國的國家森林中第一次有外型奇特的礦石遭偷走,2009年也有一顆「心形岩石」突然消失,但在當地媒體報導後,就被匿名歸還了,當局盼偷走巫師岩的人也能早日歸還。

"Wizard Rock" Boulder Disappears from White Spar Hwy Prescott National Forest Officials Seek Its Return https://t.co/QFUtVgV2LT #WizardRock #PrescottAZ Photo #1 Courtesy of PNF Geologist Frances Alvarado; Photos 2 & 3 Courtesy of Karen Johnson pic.twitter.com/fTFRaU8PjO