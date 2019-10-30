加州衝浪勝地驚傳大量魟魚刺人 單日176起創驚人紀錄

週六當地高達176名遊客遭魟魚刺傷，竟出現傷者擠在岸邊接受治療的奇特畫面。（擷取自推特）

2019-10-30 12:25:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣俗語中3大毒魚排名為「1魟、2虎、3沙毛」，其中魟魚以其尾部旁的粗大毒刺而居於榜首，就連澳洲知名的「鱷魚先生」史帝夫·厄文也命喪刺下。加州衝浪勝地近日創下紀錄，單日之內有176人被魟魚刺傷，所幸並無人員受到嚴重傷害。

根據《CNN》報導，南加州近日天氣晴朗溫暖，不少民眾紛紛走出戶外，前往著名衝浪勝地亨廷頓海灘（Huntington Beach）戲水，不過隨著遊客增加，魟魚刺傷案例也扶搖直上，上週六（26日）該海灘有高達176名遊客遭攻擊受傷，創下單日最多起魟魚刺人事件的紀錄。

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救生員獲報後立即將傷者一一送上岸，並以溫水袋熱敷傷處，減輕傷者的疼痛，據悉，魟魚的毒素組成以蛋白質為主要成分，屬於中性不安定的大蛋白質，相當容易受熱破壞，故以熱敷常能減輕痛苦與傷害。

當地消防局表示，由於當時天氣正暖，且處於退潮時期，低落的潮水線讓遊客較易接近魟魚棲息的海床底部，當人們不慎踩到魟魚時，後者會立即擺動尾刺進行防禦性攻擊，進而刺傷闖入者。

多數魟魚天性溫和，只在受到侵襲時才會擺動尾刺自保。（資料照）

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