被中國譽為「民族英雄」 傳光頭警長兒子留學紐西蘭被拒

香港反送中示威抗議期間，「光頭警長」劉澤基舉槍對著民眾，受到北京大力讚賞，甚至受邀參加中國國慶相關活動。最近有傳聞指出，劉澤基本來想安排兒子到紐西蘭讀書，但申請留學時被拒絕。（法新社資料照）

2019-10-30 11:16:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威抗議期間，「光頭警長」劉澤基舉槍對著民眾，受到北京大力讚賞，甚至受邀參加中國國慶相關活動。最近有傳聞指出，劉澤基本來想安排兒子到紐西蘭讀書，但申請留學時被拒絕。

劉澤基在7月30日葵涌警署遭示威者包圍期間，兩度舉起裝有布袋彈的長槍指向人群；其瞄準群眾、將手指放在扳機環內的舉動嚴重違反安全指引，被批評為極度惡劣的錯誤行為，卻讓劉澤基贏得大批中國網友聲援與鼓勵，被奉為「民族英雄」，北京甚至邀請劉澤基參加中國國慶相關活動。

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《大紀元時報》報導，劉澤基先前接受中國官媒時自稱，「本來安排兒子去紐西蘭讀書，但現在覺得其實不用去那麼遠。」還表示考慮安排兒子在深圳讀書。不過，最近有人在網路上爆料，真實情況是「申請紐西蘭留學被拒」。這件傳聞是警察內部爆料，是因看不慣那些警察中的投機者和張狂者，這件事也讓劉澤基在網路上再度爆紅。

劉澤基受到北京大力讚賞，甚至受邀參加中國國慶相關活動。（圖擷取自央視）

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