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五角大廈與洛馬簽新合約 為美軍及盟邦採購114架F-35戰機

五角大廈與洛馬簽新合約 為美軍及盟邦採購114架F-35戰機。（歐新社）

五角大廈與洛馬簽新合約 為美軍及盟邦採購114架F-35戰機。（歐新社）

2019-10-30 06:55:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部（五角大廈）六月時和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Co）達成F-35匿蹤戰機價格協議，此協議使得F-35單機價格可降低至8000萬美元以下，而美國國防部與洛克希德馬丁公司達成價值70億美元的修改合約，將為美軍及盟邦採購114架各型F-35戰機。

綜合外媒報導，由於F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，此次114架訂單中包括美國空軍採購48架F-35A、美國海軍採購9架F-35C、美國陸戰隊採購20架F-35B、挪威採購12架F-35A、澳洲採購15架F-35A、義大利採購8架F-35A與2架F-35B。

F-35計畫的長期目標是將機隊規模增至3000架以上，通過訂購透過大量生產，來降低飛機單價，使F-35A的單價低於8000萬美元。洛克希德馬丁公司的高層曾指出，任何擁有F-16戰鬥機的國家都是F-35的潛在客戶，而F-35目前約佔洛克希德馬丁公司年收益的25％。

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