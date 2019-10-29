超哈台！日本潮T印「溫州大餛飩」菜單 標價2800全賣光

2019-10-29 21:13:21

〔即時新聞／綜合報導〕近幾年日本颳起「哈台」旋風，除來台旅客穩定成長外，台灣珍奶等道地小吃更是緊抓住日人的胃口。日前日本潮流品牌「Aevil Labels」由台灣生活發想，將連鎖餐廳「溫州大餛飩」的字樣和菜單直接印在帽T上，標價近台幣2800元，在網站上銷售一空。

日本潮流品牌「Aevil Labels」日前以台灣在地生活為靈感，將連鎖小吃店「溫州大餛飩」、「蛋炒飯」等字樣印在帽T上，甚至直接將菜單整張輸出到帽T背面，放大觀察還寫著店址在北市「忠孝東路四段」。

這款直接被命名為「溫州大餛飩」的帽T，在網站上標價日圓9900元（折合台幣約2800元），目前在網路上顯示已「完售」（sold out）。

美國潮帽品牌「New Era」也曾推出限定的「台灣風情」系列鴨舌帽，展現台灣馳名國際的夜市文化。（圖取自臉書「New Era Cap Taiwan」）

據悉，這並非台灣在地元素首次成為國際潮流的取材，美國鴨舌帽時尚潮牌「New Era」就曾推出限定的「台灣風情」系列潮帽，加入台灣夜市遊戲、美食小吃等元素，充分展示台灣人「有食閣有掠」的夜市文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法