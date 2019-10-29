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超哈台！日本潮T印「溫州大餛飩」菜單 標價2800全賣光
2019-10-29 21:13:21
〔即時新聞／綜合報導〕近幾年日本颳起「哈台」旋風，除來台旅客穩定成長外，台灣珍奶等道地小吃更是緊抓住日人的胃口。日前日本潮流品牌「Aevil Labels」由台灣生活發想，將連鎖餐廳「溫州大餛飩」的字樣和菜單直接印在帽T上，標價近台幣2800元，在網站上銷售一空。
日本潮流品牌「Aevil Labels」日前以台灣在地生活為靈感，將連鎖小吃店「溫州大餛飩」、「蛋炒飯」等字樣印在帽T上，甚至直接將菜單整張輸出到帽T背面，放大觀察還寫著店址在北市「忠孝東路四段」。
這款直接被命名為「溫州大餛飩」的帽T，在網站上標價日圓9900元（折合台幣約2800元），目前在網路上顯示已「完售」（sold out）。
據悉，這並非台灣在地元素首次成為國際潮流的取材，美國鴨舌帽時尚潮牌「New Era」就曾推出限定的「台灣風情」系列潮帽，加入台灣夜市遊戲、美食小吃等元素，充分展示台灣人「有食閣有掠」的夜市文化。