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尼泊爾登山家創紀錄！ 7個月征服世界14座8000米級高峰

尼泊爾登山家普爾加（Nirmal Purja）僅用了7個月就攀上地球上14座8000公尺以上的高山，創下新紀錄。（歐新社）

尼泊爾登山家普爾加（Nirmal Purja）僅用了7個月就攀上地球上14座8000公尺以上的高山，創下新紀錄。（歐新社）

2019-10-29 20:45:12

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾登山家普爾加（Nirmal Purja）今（29）日刷新了成功登頂世界14座最高峰的時間，僅用了7個月就攀上地球上所有8000公尺以上的高山。

《法新社》報導，36歲的普爾加曾是英國特種小艇部隊（Special Boat Service）的士兵，今日在臉書發文宣布「成功達成目標！」宣告他已登上最後一座8千米以上高峰、中國的希夏邦馬峰（Shishapangma）。這代表他成功在7個月內征服世界14座高度超過海拔8000公尺的山峰，過去的紀錄是將近8年。

義大利登山家梅斯納爾（Reinhold Messner）在1987年成為第一位登頂世上所有14座8千米以上山峰的人，第2位是波蘭登山家庫庫奇卡（Jerzy Kukuczka），耗時近8年，南韓登山家金昌浩之後又以7年10個月又6天的時間刷新紀錄。

普爾加在今年4月展開雄心勃勃的「可能計畫」（Project Possible），在第一階段就於短短一個月登頂安納布爾納峰（Annapurna）、道拉吉里峰（Dhaulagiri）、干城章嘉峰（Kanchenjunga）、聖母峰、洛子峰（Lhotse）和馬卡魯峰（Makalu），這全是世界前幾名高峰。

一個月後，普爾加前往巴基斯坦展開第二階段挑戰，首次成功登上「惡名昭彰」的8125公尺南迦帕爾巴特峰（Nanga Parbat）。普爾加說，為達成目標，他飛速上下巴基斯坦5座高峰，包括加舒爾布魯木I峰（Gasherbrum I）、加舒爾布魯木II峰（Gasherbrum II），以及世界第2高峰K2。23天後，他登上第2階段的第5座、也是最後1座山峰布洛德峰（Broad Peak）。

今年9月，普爾加展開最終階段挑戰，一週內就登頂卓奧友峰（Cho Oyu）和馬納斯盧峰（Manaslu）。他在加德滿都休息等待攀上最後的8千米高峰時，告訴記者「心態必須保持正面，因為有時會出差錯。」

普爾加也說，他希望藉由這項壯舉，激勵下個世代的尼泊爾登山者打破他的紀錄。

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