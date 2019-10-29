親中共商人資助惹議 倫敦政經學院暫緩一門中國課程

中國政府透過教育管道對外輸出「銳實力」，已引起各國關切。（路透檔案照）

2019-10-29 16:26:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府藉由「孔子學院」對外輸出「銳實力」，已引發西方各國警惕。英國《金融時報》27日披露，蔡英文總統的母校倫敦政治經濟學院（LSE），原計畫開設一門中國相關課程，但因課程由一名親中國政府商人資助，引發校內反彈，導致校方決定暫緩課程。

據報導，該課程是由上海「成為資本」（Chengwei Ventures）創辦人李世默資助。李世默長期公開讚揚中國國家主席習近平，並護航中國政府針對1989年天安門事件的做法，引起教學同仁質疑其動機。因此，校方已於本月中決定暫緩開設中國課程的計畫。

請繼續往下閱讀...

兩名倫敦政經學院教授憂心，過度依賴外國投資者，可能會對學術自由構成威脅。國際關係教授休斯（Chris Hughes）指出，李世默為中國課程捐助數百萬英鎊，但這筆捐款是「對該校學者智商的侮辱」；他為此致信校方管理人員，直言該課程將嚴重影響學校的價值觀。

《金融時報》接獲的機密文件顯示，該課程將由一群「來自中國的優秀學者」來督導，但多名學者坦言，該督導小組顯然不會包括反對中國政府的人士，例如，旅居德國柏林的中國異議藝術家艾未未，或香港學運領袖黃之鋒。休斯教授就抨擊LSE校方高層，缺乏保護該校核心價值與名聲的意識。

相關案例近年層出不窮，澳洲媒體此前也曾指出，中國政府疑似透過在昆士蘭大學的孔子學院，推廣中方針對新疆維吾爾族實施的「再教育營」政策，透過學術管道影響西方社會對中國的觀感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法