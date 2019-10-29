首艘實戰發射戰斧潛艦 美「路易斯維爾號」退役

「洛杉磯級」攻擊潛艦「路易斯維爾號」，日前結束最後的巡弋任務後，開始進行除役工作。圖為2012年資料照。（美聯社）

2019-10-29 15:26:41

〔即時新聞／綜合報導〕在1991年波灣戰爭，洛杉磯級核潛艦「路易斯維爾號」（USS Louisville，SSN-724），執行了美軍自二戰結束後，首次潛艦作戰巡邏（war patrol），並實戰發射首枚潛射戰斧飛彈，獲得美國海軍特別表彰，日前結束最後西太平洋巡弋任務後，展開除役工作，為其戎馬一生畫下句點。

綜合媒體報導，美國在冷戰時期為了維持水下戰力，設計第五代攻擊潛艦「洛杉磯級核動力攻擊潛艦」（Los Angeles-class submarine），自首艦「洛杉磯號於1976年11月建成服役後，到了1996年共建造了62艘，是美國海軍有史以來建造數量最多的核潛艦，隨著「維吉尼亞級」（Virginia-class submarine）開始服役，「洛杉磯級」也陸續功成身退。

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於1986年11月服役的第35艘「洛杉磯級」攻擊潛艦「路易斯維爾號」，日前結束最後西太平洋巡弋任務後，開始進行除役工作，1991年波灣戰爭爆發，「路易斯維爾號」執行自二戰結束後，美軍首次潛艦作戰巡邏任務，同時在1月19日朝伊拉克目標發射戰斧巡弋飛彈，這也是潛艦發射戰斧飛彈首次實戰，戰後獲得美國海軍特別表彰。

波灣戰爭結束後，「路易斯維爾號」部署在太平洋的航母戰鬥群，2003年波灣再次爆發戰事，「路易斯維爾號」從紅海發射16枚戰斧飛彈攻擊伊拉克，再次獲得美國海軍特別表彰。

「路易斯維爾號」退役後，將在普及灣海軍造船廠進行抽除核子反應爐燃料工程，然後停泊至廢棄艦艇碼頭，待其輻射下降後，再進行拆解工程。

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