中國人臉識別無孔不入 北京地鐵要用來安檢

中國最自豪卻備受爭議的人臉識別系統，將被運用在每天上千萬人次搭乘的北京地鐵。北京地鐵公司計劃，未來轄下各站將運用人臉識別執行安檢並建立資料庫，以採取不同安檢措施，藉由這套人臉識別系統，北京地鐵公司將同時建立乘客「白名單」制度。（中央社）

2019-10-29 12:49:19

〔中央社〕中國最自豪卻備受爭議的人臉識別系統，將被運用在每天上千萬人次搭乘的北京地鐵。北京地鐵公司計劃，未來轄下各站將運用人臉識別執行安檢並建立資料庫，以採取不同安檢措施，藉由這套人臉識別系統，北京地鐵公司將同時建立乘客「白名單」制度。

新京報報導，由北京市地鐵運營有限公司主辦的「2019年城市軌道交通運營發展論壇」今天登場，公司主管在說明北京地鐵營運的未來展望時，作上述表示。

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乘客進入北京地鐵車站，目前均須接受安檢，除隨身物品須放入X光機掃描外，乘客更須接受安檢員以手持儀器掃描，尖峰時間經常造成乘客排隊10至20分鐘才能進站，人潮壅塞長年引起民眾抱怨。

北京地鐵公司董事長謝正光表示，針對地鐵站的安檢，未來北京地鐵將加強「乘客信用體系」的建設，建立地鐵乘客「白名單」及快速安檢通道制度，並對失信行為加強「社會聯合懲戒」。

北京市軌道交通指揮中心主任戰明輝坦承，目前北京地鐵站採取的「人物同檢」方式效率偏低，與軌道交通「海量」乘客出行形成的量、力矛盾十分突出。

戰明輝說，今後北京地鐵除將不斷優化安檢機具外，還將應用人臉識別技術實現「乘客分類」安檢，並研究建立「人員分類標準」，形成相對應的「人臉庫」。再利用人臉識別系統判別乘客，並向安檢人員傳遞訊息，安檢人員再以此採取不同的安檢措施。

北京地鐵目前共有21條路線，營運總里程達699公里。年運量達38.48億人次，以此計算，平均每天運量約達1054萬人次。

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