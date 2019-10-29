冥王星新朋友？ 這顆小行星有望升級成「矮行星」

位於小行星帶上的健神星符合條件，有望成為第6顆矮行星。（法新社）

2019-10-29 14:41:01

〔即時新聞／綜合報導〕2006年國際天文學聯合會將冥王星排除在行星的行列外，被歸類為既不是行星，也不是衛星的天體「矮行星」（dwarf planet），目前被認定為矮行星的天體只有5顆，現可能又有新成員，位於小行星帶上的「健神星」（Hygiea）符合條件，有望成為第6顆矮行星。

綜合外媒報導，位於火星和木星軌道之間有一帶小行星密集區，被稱為小行星帶，其中有一顆小行星被命為「健神星」，是小行星帶內第4大的小行星，近日一個國際團隊透過歐洲南方天文台（ESO）的巡天望遠鏡（VLT）觀測健神星，獲得其最新影像，認為有機會將其定義為矮行星。

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2006年國際天文學聯合會針對所謂的矮行星有以下4種定義，分別為︰環繞著太陽公轉、不是一顆衛星、未能夠清除在軌道附近的小天體以及有足夠的質量足以克服剛體力，達到流體靜力平衡的形狀（接近球體），健神星符合前3項定義，但其是否為接近球型則有爭議。

根據巡天望遠鏡最新觀測顯示，健神星接近球形，可以估算出其尺寸，可能成為第6顆矮行星，目前國際天文學聯合會所承認的矮行星有5顆，距離太陽從近至遠分別為穀神星、冥王星、妊神星、鳥神星和鬩神星，穀神星是最小的且是小行星帶中目前唯一被認可的矮行星。

若健神星通過認證，將是小行星帶中第2顆矮行星，同時健神星直徑僅267英里，比直徑590英里的穀神星更迷你，成為最小矮行星。

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