為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

冥王星新朋友？ 這顆小行星有望升級成「矮行星」

位於小行星帶上的健神星符合條件，有望成為第6顆矮行星。（法新社）

位於小行星帶上的健神星符合條件，有望成為第6顆矮行星。（法新社）

2019-10-29 14:41:01

〔即時新聞／綜合報導〕2006年國際天文學聯合會將冥王星排除在行星的行列外，被歸類為既不是行星，也不是衛星的天體「矮行星」（dwarf planet），目前被認定為矮行星的天體只有5顆，現可能又有新成員，位於小行星帶上的「健神星」（Hygiea）符合條件，有望成為第6顆矮行星。

綜合外媒報導，位於火星和木星軌道之間有一帶小行星密集區，被稱為小行星帶，其中有一顆小行星被命為「健神星」，是小行星帶內第4大的小行星，近日一個國際團隊透過歐洲南方天文台（ESO）的巡天望遠鏡（VLT）觀測健神星，獲得其最新影像，認為有機會將其定義為矮行星。

2006年國際天文學聯合會針對所謂的矮行星有以下4種定義，分別為︰環繞著太陽公轉、不是一顆衛星、未能夠清除在軌道附近的小天體以及有足夠的質量足以克服剛體力，達到流體靜力平衡的形狀（接近球體），健神星符合前3項定義，但其是否為接近球型則有爭議。

根據巡天望遠鏡最新觀測顯示，健神星接近球形，可以估算出其尺寸，可能成為第6顆矮行星，目前國際天文學聯合會所承認的矮行星有5顆，距離太陽從近至遠分別為穀神星、冥王星、妊神星、鳥神星和鬩神星，穀神星是最小的且是小行星帶中目前唯一被認可的矮行星。

若健神星通過認證，將是小行星帶中第2顆矮行星，同時健神星直徑僅267英里，比直徑590英里的穀神星更迷你，成為最小矮行星。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
支持恢復9大行星 NASA署長：讓冥王星再次成為行星

支持恢復9大行星 NASA署長：讓冥王星再次成為行星
揭開神秘面紗 太空船拍回首張冥王星彩色照片

揭開神秘面紗 太空船拍回首張冥王星彩色照片
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
飛7.5年45億公里 黎明號抵穀神星

飛7.5年45億公里 黎明號抵穀神星
《矮行星小檔案》比水星小、比小行星大的神秘天體

《矮行星小檔案》比水星小、比小行星大的神秘天體
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播