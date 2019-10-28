為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

影響中德關係？ 黃之鋒：說我開鋼彈他們也會信

德媒報導指，由於馬斯日前接見黃之鋒的緣故，導致王毅兩度取消與馬斯的會面。對此，黃之鋒在臉書也做出回應。（圖擷取自臉書＿黃之鋒）

德媒報導指，由於馬斯日前接見黃之鋒的緣故，導致王毅兩度取消與馬斯的會面。對此，黃之鋒在臉書也做出回應。（圖擷取自臉書＿黃之鋒）

2019-10-29 00:35:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長王毅近期2度取消和德國外長馬斯（Heiko Maas）的會面，德國媒體報導指，這是由於馬斯日前接見香港眾志秘書長黃之鋒的緣故。對此，黃之鋒在臉書上表示，「有沒有這麼誇張啊……」。對於親中人士相信親中媒體指黃之鋒曾任職中情局，黃之鋒表示，倘若這些媒體說他會開鋼彈，親中人士也會信。

黃之鋒在臉書表示：「有沒有這麼誇張啊……因為德國外長見完我，所以中國取消訪德……這樣北京都未免太瞧得起我。」

黃之鋒接著表示：「又難怪文匯大公（指《文匯報》、《大公報》）會說我接受過美國海軍陸戰隊訓練，曾經任職中情局（CIA）特工，隨時說我會開鋼彈（日本動畫中的巨大機器人）他們都會信，正所謂『人一藍，腦便殘』，是不是這樣。」

最後，黃之鋒表示：「怎樣都好啦，在投入區議會選舉的同時，作為北京的眼中釘，當然不會放下與國際連結的工作，所以其實我已經密鑼緊鼓準備緊歐洲巡迴演講，具體安排都會陸續跟大家公佈。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
外長上月見過黃之鋒 德國與中關係急凍

外長上月見過黃之鋒 德國與中關係急凍
黃之鋒訪德遭中國指謫 德外長：不停止會見社運人士

黃之鋒訪德遭中國指謫 德外長：不停止會見社運人士
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
黃之鋒訪柏林 氣壞中國動作連連…召德國大使當面嗆

黃之鋒訪柏林 氣壞中國動作連連…召德國大使當面嗆
德國貓熊寶寶要取作「黃之鋒」？本尊提醒：恐被送中

德國貓熊寶寶要取作「黃之鋒」？本尊提醒：恐被送中
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播