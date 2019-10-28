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影響中德關係？ 黃之鋒：說我開鋼彈他們也會信
2019-10-29 00:35:22
〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長王毅近期2度取消和德國外長馬斯（Heiko Maas）的會面，德國媒體報導指，這是由於馬斯日前接見香港眾志秘書長黃之鋒的緣故。對此，黃之鋒在臉書上表示，「有沒有這麼誇張啊……」。對於親中人士相信親中媒體指黃之鋒曾任職中情局，黃之鋒表示，倘若這些媒體說他會開鋼彈，親中人士也會信。
黃之鋒在臉書表示：「有沒有這麼誇張啊……因為德國外長見完我，所以中國取消訪德……這樣北京都未免太瞧得起我。」
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黃之鋒接著表示：「又難怪文匯大公（指《文匯報》、《大公報》）會說我接受過美國海軍陸戰隊訓練，曾經任職中情局（CIA）特工，隨時說我會開鋼彈（日本動畫中的巨大機器人）他們都會信，正所謂『人一藍，腦便殘』，是不是這樣。」
最後，黃之鋒表示：「怎樣都好啦，在投入區議會選舉的同時，作為北京的眼中釘，當然不會放下與國際連結的工作，所以其實我已經密鑼緊鼓準備緊歐洲巡迴演講，具體安排都會陸續跟大家公佈。」