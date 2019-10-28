比《猛毒》還夯！英國兒童萬聖節竟想扮首相強森

「Beano Studios」統計了6至14歲兒童覺得「最可怕的名人」，第3名為北韓領導人金正恩。圖為示意圖，為今年日本川崎市萬聖節遊行中，扮成金正恩的民眾。（資料照，歐新社）

2019-10-28 23:15:05

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕萬聖節將至，許多家庭如火如荼地開始準備萬聖節裝扮。英國漫畫公司的調查發現，受到脫歐影響，今年萬聖節可能會有許多「小強森」走在英國街頭。

綜合英媒報導，英國漫畫公司的工作室「Beano Studios」調查大約2000組有6至14歲兒童的英國家庭，訪問他們想在萬聖節做什麼打扮？54%的家庭表示，他們萬聖節裝扮的靈感來源是英國脫歐；28%的家庭表示，他們會扮成知名的英國政治人物；20%的家庭說，他們會使用「脫歐」主題的飾品。

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「Beano Studios」也調查了6至14歲兒童最想在萬聖節裝扮的角色，第1名為電影《牠：第二章》中的小丑潘尼懷斯（Pennywise the clown），第2名為蜘蛛人，第3名是電影《小丑》的主角，英國首相強森（Boris Johnson）則奪下第10名，比位居第11名的漫威電影《猛毒》主角還受歡迎。美國總統川普也有入榜，居第18名。

此外，「Beano Studios」還統計了6至14歲兒童覺得「最可怕的名人」，前3名分別為美國總統川普、英國首相強森、北韓領導人金正恩，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）、英國前首相梅伊（Theresa May）則分別位居第6、7名。「Beano Studios」的編輯總監斯特林（Mike Stirling）指出，現今的孩子更容易從他人口中，了解世界上發生了什麼事，以及有關脫歐的事件，「今年萬聖節若看到一群小強森占據英國街頭，完全不足為奇」。

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