為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

比《猛毒》還夯！英國兒童萬聖節竟想扮首相強森

「Beano Studios」統計了6至14歲兒童覺得「最可怕的名人」，第3名為北韓領導人金正恩。圖為示意圖，為今年日本川崎市萬聖節遊行中，扮成金正恩的民眾。（資料照，歐新社）

「Beano Studios」統計了6至14歲兒童覺得「最可怕的名人」，第3名為北韓領導人金正恩。圖為示意圖，為今年日本川崎市萬聖節遊行中，扮成金正恩的民眾。（資料照，歐新社）

2019-10-28 23:15:05

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕萬聖節將至，許多家庭如火如荼地開始準備萬聖節裝扮。英國漫畫公司的調查發現，受到脫歐影響，今年萬聖節可能會有許多「小強森」走在英國街頭。

綜合英媒報導，英國漫畫公司的工作室「Beano Studios」調查大約2000組有6至14歲兒童的英國家庭，訪問他們想在萬聖節做什麼打扮？54%的家庭表示，他們萬聖節裝扮的靈感來源是英國脫歐；28%的家庭表示，他們會扮成知名的英國政治人物；20%的家庭說，他們會使用「脫歐」主題的飾品。

「Beano Studios」也調查了6至14歲兒童最想在萬聖節裝扮的角色，第1名為電影《牠：第二章》中的小丑潘尼懷斯（Pennywise the clown），第2名為蜘蛛人，第3名是電影《小丑》的主角，英國首相強森（Boris Johnson）則奪下第10名，比位居第11名的漫威電影《猛毒》主角還受歡迎。美國總統川普也有入榜，居第18名。

此外，「Beano Studios」還統計了6至14歲兒童覺得「最可怕的名人」，前3名分別為美國總統川普、英國首相強森、北韓領導人金正恩，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）、英國前首相梅伊（Theresa May）則分別位居第6、7名。「Beano Studios」的編輯總監斯特林（Mike Stirling）指出，現今的孩子更容易從他人口中，了解世界上發生了什麼事，以及有關脫歐的事件，「今年萬聖節若看到一群小強森占據英國街頭，完全不足為奇」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不給糖就「導彈」！ 男童萬聖節扮金正恩 網友讚五星級創意

不給糖就「導彈」！ 男童萬聖節扮金正恩 網友讚五星級創意
英相致函延遲脫歐後... 再寄署名信件表明反對立場

英相致函延遲脫歐後... 再寄署名信件表明反對立場
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
英相強森接連遭民眾嗆爆 老伯「笑裡藏刀」影片瘋傳

英相強森接連遭民眾嗆爆 老伯「笑裡藏刀」影片瘋傳
英國首相好難堪 無協議脫歐、提前選舉均遭否決

英國首相好難堪 無協議脫歐、提前選舉均遭否決
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉
英國首相引民怨！ 130萬人連署要求國會不應休會

英國首相引民怨！ 130萬人連署要求國會不應休會
北韓再發射短程飛彈 美國總統川普的反應是...

北韓再發射短程飛彈 美國總統川普的反應是...

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播