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爛醉誤事！女兒遭友人「斬首」 年輕嬤嬤也差點被判死

白俄羅斯26歲母親科爾布（Natalia Klob）日前與48歲友人夏亞（Viktar Syarhel）在家飲酒，沒想到，夏亞醉後竟將她年僅8個月的女兒「斬首」！圖為示意圖，與當事新聞無關。（路透）

白俄羅斯26歲母親科爾布（Natalia Klob）日前與48歲友人夏亞（Viktar Syarhel）在家飲酒，沒想到，夏亞醉後竟將她年僅8個月的女兒「斬首」！圖為示意圖，與當事新聞無關。（路透）

2019-10-29 00:43:03

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯26歲母親科爾布（Natalia Klob）日前與48歲友人夏亞（Viktar Syarhel）在家飲酒，沒想到，夏亞醉後竟將她年僅8個月的女兒「斬首」！2人在案發後都因涉嫌謀殺遭到逮捕，夏亞被判處死刑，像「史達林時代」一樣遭到蒙眼、以跪姿遭到槍決，而科爾布被判處25年徒刑。

綜合外媒報導，去（2018）年10月，科爾布與友人夏亞單獨家中飲酒、喝得爛醉，她的丈夫昂尼德（Leonid）帶著2個兒子回到家後，發現他們8個月大的女兒安娜（Anna）竟斷頸躺在血泊中。

據報導，由於案發現場太過血腥，一名救護人員趕到現場後直接被嚇暈；而據驗屍報告顯示，安娜在遭到菜刀斬首前，曾遭到毆打，身上有多達46處受傷。

由於白俄羅斯是歐洲唯一保留死刑的國家，但該國法律規定只有18至65歲的男子能判處死刑，所以科爾布和夏亞2人被控謀殺後，科爾布獲判最高刑期25年，而夏亞則獲判死刑，被蒙上雙眼、採跪姿，從頭部後方「槍決」。

夏亞遭到槍決的方式，因類似前蘇聯獨裁者史達林時代的處決方式遭到熱議，自1991年蘇聯解體、白俄羅斯獨立以來，該國至今仍有400多人被槍決。

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