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港反送中抗爭無領袖、警民衝突 外媒：示威恐因此失敗

有外媒報導分析，指近期全球多地出現的大規模示威抗爭運動，共同的特色都是「無領袖抗爭」，可能讓前線抗爭淪為只有暴力的警民衝突，反而讓政府容易進行鎮壓，使得抗爭運動容易因此失敗。（彭博）

有外媒報導分析，指近期全球多地出現的大規模示威抗爭運動，共同的特色都是「無領袖抗爭」，可能讓前線抗爭淪為只有暴力的警民衝突，反而讓政府容易進行鎮壓，使得抗爭運動容易因此失敗。（彭博）

2019-10-28 12:46:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動延燒至今已逾4個月，有外媒報導分析，指近期全球多地出現的大規模示威抗爭運動，共同的特色都是「無領袖抗爭」，雖然透過社群網路動員有很高的靈活性，但這類型的群眾運動當中，參與者之間的訴求可能剛好相反，且沒有領袖帶領，也可能讓前線抗爭淪為只有暴力的警民衝突，反而讓政府容易進行鎮壓，使得抗爭運動容易因此失敗。

英媒《金融時報》報導，香港「雨傘運動」結束後，有多名發起運動的抗爭者被捕入獄，而有別於傘運，本次的香港反送中抗爭為民眾透過網路號召、自發性進行，類似這樣的無領袖抗爭，也出現在法國、黎巴嫩和智利等國的示威運動中。就像香港民眾常透過加密通訊軟件如Telegram聯繫抗爭相關事宜，臉書和推特也都被拿來集思廣益，或是廣傳抗爭策略。

雖然這樣的抗爭方式讓政府也無法搜捕發起運動的領袖，但報導也指出，沒有領袖除了無人可代表民眾與政府談判，參與抗爭的民眾所持的訴求也可能相去甚遠，抗爭運動也可能退化成淪為只有暴力的警民衝突，進一步也可能導致抗爭前線與中間溫和派的示威者互相疏遠，這也會讓政府更加容易鎮壓抗爭運動，使得抗爭運動容易因此失敗。

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