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IS首領遭美軍擊斃 被爆源頭出在他妻子身上…

IS首領巴格達迪藏身村莊的衛星圖。（路透）

IS首領巴格達迪藏身村莊的衛星圖。（路透）

2019-10-28 07:14:34

〔即時新聞／綜合報導〕ISIS（伊斯蘭國）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遭美軍擊斃的訊息，震撼全球，美國總統川普還興奮以重大訊息向全球告知。而在這一場戰役前的情報工作吸人眼球，據美媒報導，一向藏身隱密的巴格達迪，最後沒想到藏身地點敗露，竟然出在他妻子和一名信使身上，最後被轟死。

《紐約時報》 報導，根據兩名美國官員的說法，美國中央情報局（CIA）去年夏天逮到巴格達迪的一名妻子和一名信使，經過審訊，得到巴格達迪藏身的大概位置。

出乎CIA意外的是，巴格達迪藏身點位於敘利亞西北部（敘利亞北部是土耳其）腹地村莊巴里沙（Barisha），這是他敵對勢力「基地」組織控制的地盤，等於是躲在外界認為最危險、也是最不可能的地點，果然應驗了「最危險」的地方就是「最安全」的軍事謀略。

拿到這個線索後，CIA出動與伊拉克和庫德族情報人員三方緊密合作，一直到更精確的地點，並採取情報員監視，直到本月26日美軍突擊隊發猛烈攻勢，一舉消滅巴格達迪及其追隨者；巴格達迪被追擊到最後，引爆身上穿的炸彈背心，炸死自己和3名孩子。

IS首領巴格達迪藏身村莊及附近村莊分佈的衛星圖。（路透）

IS首領巴格達迪藏身村莊及附近村莊分佈的衛星圖。（路透）

ISIS（伊斯蘭國）頭目巴格達迪遭美軍擊斃，藏身點被轟成廢墟。（美聯）

ISIS（伊斯蘭國）頭目巴格達迪遭美軍擊斃，藏身點被轟成廢墟。（美聯）

ISIS（伊斯蘭國）頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遭美軍擊斃。（美聯）

ISIS（伊斯蘭國）頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遭美軍擊斃。（美聯）

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