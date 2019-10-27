台灣芭樂現身紐約街頭！旅美藝人超感動：鄉愁有解了

玫熹發現紐約街頭販售來自台灣的芭樂，感到相當開心，直呼未來可解鄉愁了。（圖擷取自玫熹臉書）

2019-10-27 22:05:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣芭樂順利外銷美國，旅美藝人玫熹（Macy）近期在臉書貼出1張拍攝於紐約街頭的照片，竟然看見水果攤商在販售台灣芭樂，她對此又驚又喜，直呼「好開心，以後鄉愁有解了」。

玫熹（Macy）過去曾教導過王心凌、丁噹與蕭亞軒等人的歌唱技巧，她在臉書表示，以往走在紐約街頭，很少會看到賣水果的小攤子會賣芭樂，如果有看到，總是會思鄉病發作嘴饞地走近那個攤子去瞧一瞧，但在紐約住了17年，卻也只買過1次芭樂。

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玫熹透露，當地原本販售的芭樂看起來由綠快轉黃，還軟軟的感覺快爛掉，且每1磅（約453公克）就要好幾塊美金，因此吃過一次之後覺得不怎麼好吃，就不再買入，只能等到每次回到台灣大買特買，狂吃特吃。

玫熹提到，25日路過水果攤，卻被翠綠的顏色吸引住，發現是新鮮的芭樂，看到水果攤擺出來的紙板，上頭寫著「Tai-wan」，又驚又喜之下拿起手機拍了照片，「光看到一塊牌子，就還是覺得好開心，以後鄉愁有解了」

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