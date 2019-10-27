為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

台灣芭樂現身紐約街頭！旅美藝人超感動：鄉愁有解了

玫熹發現紐約街頭販售來自台灣的芭樂，感到相當開心，直呼未來可解鄉愁了。（圖擷取自玫熹臉書）

玫熹發現紐約街頭販售來自台灣的芭樂，感到相當開心，直呼未來可解鄉愁了。（圖擷取自玫熹臉書）

2019-10-27 22:05:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣芭樂順利外銷美國，旅美藝人玫熹（Macy）近期在臉書貼出1張拍攝於紐約街頭的照片，竟然看見水果攤商在販售台灣芭樂，她對此又驚又喜，直呼「好開心，以後鄉愁有解了」。

玫熹（Macy）過去曾教導過王心凌、丁噹與蕭亞軒等人的歌唱技巧，她在臉書表示，以往走在紐約街頭，很少會看到賣水果的小攤子會賣芭樂，如果有看到，總是會思鄉病發作嘴饞地走近那個攤子去瞧一瞧，但在紐約住了17年，卻也只買過1次芭樂。

玫熹透露，當地原本販售的芭樂看起來由綠快轉黃，還軟軟的感覺快爛掉，且每1磅（約453公克）就要好幾塊美金，因此吃過一次之後覺得不怎麼好吃，就不再買入，只能等到每次回到台灣大買特買，狂吃特吃。

玫熹提到，25日路過水果攤，卻被翠綠的顏色吸引住，發現是新鮮的芭樂，看到水果攤擺出來的紙板，上頭寫著「Tai-wan」，又驚又喜之下拿起手機拍了照片，「光看到一塊牌子，就還是覺得好開心，以後鄉愁有解了」

玫熹臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣芭樂打進美國市場 蔡英文：這不是芭樂票

台灣芭樂打進美國市場 蔡英文：這不是芭樂票
不滿美國副總統彭斯力挺台灣 中國氣炸說話了！

不滿美國副總統彭斯力挺台灣 中國氣炸說話了！
蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來

蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來
英貨櫃命案揭強國假象！王丹：美國人會冒死偷渡到中國？

英貨櫃命案揭強國假象！王丹：美國人會冒死偷渡到中國？
嚴厲砲轟中國 美國副總統彭斯：我們和台灣站在一起！

嚴厲砲轟中國 美國副總統彭斯：我們和台灣站在一起！
天才少女韓德森 連4年至少2勝

天才少女韓德森 連4年至少2勝
龐皮歐批中國利用脅迫和腐敗治國 華春瑩氣噗噗：小人

龐皮歐批中國利用脅迫和腐敗治國 華春瑩氣噗噗：小人

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播