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香港人反抗》隧道升級「連儂美術館」 超美文宣大有來頭

香港葵芳連儂牆的精美〈自由女神〉肖像，發想自日本插畫家大友昇平名作〈平成聖母〉（Heisei Mary）。（圖擷取自IG@shohei_otomo、臉書「金水」）

香港葵芳連儂牆的精美〈自由女神〉肖像，發想自日本插畫家大友昇平名作〈平成聖母〉（Heisei Mary）。（圖擷取自IG@shohei_otomo、臉書「金水」）

2019-10-27 00:09:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭持續進行中，市民堅持「五大訴求、缺一不可」，持續號召舉行遊行集會。港鐵葵芳站對面的行人隧道，因連儂牆上有多幅堪稱藝術品的大型精緻文宣，被民眾戲稱為「葵芳連儂美術館」，其中一幅更是日本插畫家大友昇平最新名作〈平成聖母〉的二創，改編成香港的〈自由女神〉。

香港反送中運動持續數月，也在多個場合、作品中展現出香港人卓越的創造力和團結一致的精神。港鐵葵芳站對面的行人隧道就因為連儂牆上的大型文宣太過精美，且具創意、藝術性，時常吸引民眾拍照圍觀，被戲稱為「葵芳連儂美術館」。

葵芳連儂牆上的文宣除了海報、漫畫、圖畫，也不乏具知識性的「展覽式」大型圖表，寫出統計數據散布消息。

其中一幅超吸睛人像，是發想自日本名插畫家大友昇平名作〈平成聖母〉（Heisei Mary），二創改編成香港抗爭的〈自由女神〉。在畫家大友的〈平成聖母〉中，一名雙馬尾少女身上滿畫著日本平成年代最熱門的流行符號、動漫人物等。

而就在大友昇平近期到香港舉辦個人特展的同時，香港的連儂牆上出現了這幅超大型文宣，是佩戴著頭盔、防毒面罩、眼罩，手持雨傘的香港〈自由女神〉，身上則滿畫自6月運動開始以來的事件、口號及抗爭符號，令台港網友不得不佩服作者的創意。

除圖畫類的文宣外，也有熱心市民製作超大型「展覽式」文宣，散布真實數據資訊。（圖擷取自臉書Studio Incendo）

除圖畫類的文宣外，也有熱心市民製作超大型「展覽式」文宣，散布真實數據資訊。（圖擷取自臉書Studio Incendo）

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