化妝師試戴「小惡魔角」 黏得太牢差點掛急診！

英國蘇格蘭一名21歲的化妝師柯萬（Connie Kirwan）原本打算在「萬聖節」打扮成「小惡魔」，沒想到，她提前在20日試完妝後，頭上的2隻紅角居然拔不下來，差點以為要去醫院掛急診！（圖擷取自推特影片）

2019-10-26 23:36:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭一名21歲的化妝師柯萬（Connie Kirwan）原本打算在「萬聖節」打扮成「小惡魔」，沒想到，她提前在20日試完妝後，頭上的2隻紅角居然拔不下來，差點以為要去醫院掛急診！

綜合外媒報導，蘇格蘭基爾西斯（Kilsyth）的21歲的化妝師柯萬，為了要在萬聖節扮成惡魔，在PrettyLittleThing網購一對4英鎊（約156台幣）的「惡魔角」。

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雖然距離萬聖節還有一段時間，但她20日便忍不住「提前試妝」，沒想到當她完成妝容，想拆角時，卻發現頭上的角居然黏得異常牢固，沒有辦法直接拔下來。

柯萬發現無法徒手拔角後，拍了一段邊嘗試拔角邊碎碎念的影片，並在考慮要不要寄電子郵件告訴Pretty Little Thing公司他們賣的「惡魔角」有問題，隨後更呼籲大家不要再去買它們，因為這些角就像長在她頭上一樣。

雖然柯萬後來嘗試以泡溫水、嬰兒油等方試拔角，但直到她卸妝，都沒有成功，讓她一度想去醫院掛急診；直到半夜1時30分，她決定「硬拔」，才終於擺脫這對角，而她表示「真的超痛！」。

而柯萬拍的影片則被她的好友伯克（Leigh Burke）「沒良心」的附上「哈哈哈，柯萬剛剛在試她的萬聖節妝，但現在她無法擺脫她的惡魔角。我發誓這種事情只會發生在她身上！」放上推特，並獲得1萬9000人按讚、2700次轉發以及網友笑成一片的上百則回覆。

推特連結

雖然距離萬聖節還有一段時間，但她20日便忍不住「提前試妝」，沒想到當她完成妝容，想拆角時，卻發現頭上的角居然黏得異常牢固，沒有辦法直接拔下來。（圖擷取自推特影片）

雖然柯萬後來嘗試以泡溫水、嬰兒油等方試拔角，但直到她卸妝，都沒有成功，讓她一度想去醫院掛急診；直到半夜1時30分，她決定「硬拔」，才終於擺脫這對角，而她表示「真的超痛！」。（圖擷取自推特影片）

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