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英國巴克萊家族 傳計畫出售《電訊報》
2019-10-26 16:19:42
〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《泰晤士報》25日披露，巴克萊集團（Barclay）在評估其在英國數十億英鎊的業務後，決定出售旗下兩份《電訊報》，包括《每日電訊報》（Daily Telegraph）及其姊妹報《週日電訊報》（Sunday Telegraph）。
路透引述報導指出，巴克萊家族的兩兄弟Aidan和Howard Barclay，據悉正評估家族資產的所有權，因為他們認為家族成員不再像過去團結，因此打算出售部分英國資產，以取得資金購回部分成員的投資項目。
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報導指稱，英國「每日郵報和通用信托集團」（Daily Mail and General Trust），以及《倫敦標準晚報》（London Evening Standard）和《獨立報》（The Independent）的母公司都是這兩份報紙的潛在買家。
不僅如此，巴克萊集團還打算賣掉網路及郵購零售商Shop Direct，且倫敦地標飯店「麗茲飯店」（The Ritz London）也可能以10億美元（逾308億台幣）出售。擁有190年歷史的《旁觀者》（Spectator）雜誌則不在出售清單內。
巴克萊集團和《電訊報》均未回應傳聞。