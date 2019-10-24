中國堅定支持林鄭？ 港區人大爆兩劇本換特首

2019-10-24 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕針對英媒《金融時報》引述知情人士透露，指中國打算撤換香港特首林鄭月娥，中國外交部雖駁斥這項消息，但中國香港區全國人大代表、立法會議員田北辰則在接受港媒採訪時透露，由於民意對林鄭越來越反彈，讓原本打算等風波平息的中國，有意將林鄭換下，目前則有兩種計畫，一種是找替任人選來完成林鄭剩下的任期，另一則是尋找一個可在2022年後繼續擔任特首的人選。

《金融時報》報導引述知情人士透露，中國政府正在草擬一項計畫，若中國國家主席習近平同意，林鄭將會在明年3月前下台，並任命臨時香港特首接手林鄭尚未結束的任期。知情人士指出，香港金融管理局前總裁陳德霖、曾經參選特首的前政務司司長唐英年都是接替林鄭擔任臨時特首的熱門人選。

雖然中國外交部發言人華春瑩稱，該報導是「別有用心的政治謠言」，並強調中國政府堅定支持林鄭月娥盡快止暴制亂及恢復秩序。但田北辰在接受《香港01》訪問時透露，最近有北京人士向他摸底，他形容北京原本是打算等風波平息後才考慮是否換人，但林鄭在實施禁蒙面法、舉辦「社區對話」後，不僅未獲支持，還讓民意更加反彈，且反送中風波也遲遲未看到平息的曙光，若風波持續拖延，警民關係會越來越差，造成嚴重的社會問題，經濟也會持續變壞，因此北京才有此打算。

針對具體計畫，田北辰則說，目前聽說時間很可能在明年2到3月，根據先前經驗，首任特首董建華在2005年3月因「腳痛」下台，繼任特首曾蔭權則是在6月上任，若林鄭在差不多時間下台，估計3、4月就會開始進入選舉，並在5、6月選出人選，7月則可讓新人選上任。

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