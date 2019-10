NBA小球迷高舉「挺香港」T恤 轉播鏡頭慌忙轉移

2019-10-23 23:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國人也要「自我思想審查」?!球賽有個不成文的傳統是,觀眾只要被鏡頭隨機挑中後,就必須做出指定動作,例如親親(Kiss Cam),或是跳舞(Dance Cam)。電競專家Rod Breslau「Dance Cam」22日也在推特發文分享NBA球賽中場休息時的「驚奇」一幕。

該則推特貼文的影片,在NBA湖人隊對上快艇隊的球賽的中場休息期間,觀眾席的小男孩先是舉著快艇隊的紅色T恤活潑跳動,試圖吸引鏡頭拍攝自己,一發現鏡頭鎖定自己後,立刻拿出預藏的「挺香港」黑色T恤高舉,以行動公開聲援香港。

然而,T恤上的標語「為自由而戰,與香港同行」(Fight for freedom、Stand with Hong Kong)疑似太過「敏感」,鏡頭在拍攝到的當下,立刻出現飄移,並急轉到別處,疑似在閃避「不該看的畫面」。而小男孩看到自己成功表達訴求,喜不自勝地高舉雙手歡呼。

對此,臉書粉專「TaiwanWarmPower」表示,「中國給你錢,你幫他做言論審查,你以為自己是自由意志,其實只是在幫中國工作而已」。

網友也紛紛表示,「卡咩拉桑(執鏡者)超慌的」、「美國的建國理念絕對少不了自由言論這塊,但看看多少人已經開始自己在做言論審查了? 看來不管是哪裡都會有為了錢而低下頭的人呢」

the best clip to start the NBA season is this kid baiting the broadcast into flashing a "Fight for freedom stand with Hong Kong" sign on TV and then the cameraman pans away pic.twitter.com/B30ubY63CX