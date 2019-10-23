NBA小球迷高舉「挺香港」T恤 轉播鏡頭慌忙轉移

小男孩高舉寫著標語「Fight for freedom、Stand with Hong Kong」的黑色T恤。然而，鏡頭在拍攝到的當下，立刻急轉到別處。（圖擷自推特＿Rod Breslau）

2019-10-23 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國人也要「自我思想審查」？！球賽有個不成文的傳統是，觀眾只要被鏡頭隨機挑中後，就必須做出指定動作，例如親親（Kiss Cam），或是跳舞（Dance Cam）。電競專家Rod Breslau「Dance Cam」22日也在推特發文分享NBA球賽中場休息時的「驚奇」一幕。

該則推特貼文的影片，在NBA湖人隊對上快艇隊的球賽的中場休息期間，觀眾席的小男孩先是舉著快艇隊的紅色T恤活潑跳動，試圖吸引鏡頭拍攝自己，一發現鏡頭鎖定自己後，立刻拿出預藏的「挺香港」黑色T恤高舉，以行動公開聲援香港。

然而，T恤上的標語「為自由而戰，與香港同行」（Fight for freedom、Stand with Hong Kong）疑似太過「敏感」，鏡頭在拍攝到的當下，立刻出現飄移，並急轉到別處，疑似在閃避「不該看的畫面」。而小男孩看到自己成功表達訴求，喜不自勝地高舉雙手歡呼。

對此，臉書粉專「TaiwanWarmPower」表示，「中國給你錢，你幫他做言論審查，你以為自己是自由意志，其實只是在幫中國工作而已」。

網友也紛紛表示，「卡咩拉桑（執鏡者）超慌的」、「美國的建國理念絕對少不了自由言論這塊，但看看多少人已經開始自己在做言論審查了? 看來不管是哪裡都會有為了錢而低下頭的人呢」

the best clip to start the NBA season is this kid baiting the broadcast into flashing a "Fight for freedom stand with Hong Kong" sign on TV and then the cameraman pans away pic.twitter.com/B30ubY63CX — Rod Breslau （@Slasher） 2019年10月23日

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