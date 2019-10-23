黎巴嫩示威溫馨畫面 大家唱跳BABY SHARK哄男童開心！

2019-10-23 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩近日因政府加課新稅爆發示威抗爭、示威遊行造成當地交通癱瘓，陷在車陣中的一名母親賈布爾（Eliane Jabbour）希望站在車外的示威者們「小聲點」、不要嚇到她年幼的孩子羅賓（Robin），沒想到示威者們卻開始「唱跳」洗腦全球的兒歌〈Baby Shark〉哄他開心！

據《NBC新聞》報導，因黎巴嫩爆發大行示威抗爭，10月19日黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）附近交通癱瘓，車輛與示威者並排在路上；陷在車陣中的母親賈布爾，因為車上載著年幼的孩子，希望車旁的示威者小聲點，不要嚇到她年僅1歲3個月的孩子羅賓。

沒想到，車旁的10多名示威者卻開始唱起了日前爆紅的兒歌〈Baby Shark〉，甚至邊跳「拍手鯊魚舞」哄車上的小羅賓開心，雖然小羅賓看起來很困惑，但他沒有表現出害怕，只是好奇的看著車外開心的示威者。

這些溫馨的畫面被賈布爾放上網後，在網路上造成轟動，網友們除了也遭到〈Baby Shark〉洗腦，也肯定這些示威者「為自身權利而戰」的表現，更有網友直言這是「至今為止我最喜歡的示威影片」。

黎巴嫩的示威活動於17日開始，當地政府雖在前（21）日已取消加課新稅措施，但示威活動繼續增長，而總理哈里里（Saad al-Hariri）則拒絕辭職；目前此次示威抗爭已成為黎巴嫩15年來最大的抗議活動。

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