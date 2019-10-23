印尼佐科威新內閣 「不認輸的對手」出任國防部長

2019-10-23 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕印尼總統佐科威（Joko Widodo）今（23）日公布新內閣，任命被他擊敗的競選對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）為國防部長，這位退役中將曾捲入侵犯人權問題。

《美聯社》報導，58歲的佐科威今年4月在總統大選勝選連任，週日剛宣誓就職，這是他第二個也是最後一個5年總統任期，佐科威承諾捍衛民主，並採取更大膽的行動解決這個世界人口第4多大國的貧窮和貪腐問題。

佐科威今天在總統府宣布新內閣，要求內閣成員和部會負責人建立制度打擊貪腐。他警告，「別貪汙！認真工作，那些不認真的人，我會把他們趕出內閣」。

68歲的普拉伯沃出任國防部長，他出身印尼陸軍特種部隊，是大印尼運動黨（Gerindra）的創黨人兼領導人，曾兩度角逐總統大位，都敗給佐科威，4月選後不認輸，支持者上街抗議爆發動亂，沒想到至今情勢大逆轉，被延攬入閣。

普拉伯沃與印尼總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治期間的虐待事件有關。人權觀察組織（Human Rights Watch）印尼研究員Andreas Harsono說，「今天對印尼人權和正義來說是黑暗的一天」。

佐科威內閣成員還有印尼獨角獸企業、叫車龍頭Go-Jek的共同創辦人，35歲的馬卡林（Nadiem Makarim）出任教育和文化部長；49歲的國際米蘭足球俱樂部前老闆索赫（Erick Thohir）則擔任國有企業部長。

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