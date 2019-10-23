6鬆獅犬被染成「貓熊狗」 中國寵物咖啡廳惹議

2019-10-23 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都一間寵物咖啡廳，近期引進6隻外型如同貓熊的鬆獅犬，引發話題，同時，該店也開放讓客人為愛犬染色的服務，每隻收費人民幣1500元（約新台幣6500元），不過外界評價兩極。

綜合中媒報導，根據照片顯示，6隻鬆獅犬外型極似大貓熊，耳朵、眼窩及四隻都被染黑，其他部分則染成白色毛髮，猶如「貓熊狗」，有人質疑此舉對犬隻皮膚有損害，對此，該店負責人解釋，染料是選用日本進口純植物提取的產品，「對狗狗毛髮和皮膚不會造成影響，我們也抵制給狗狗染色用劣質的染膏。」

負責人表示，6隻鬆獅犬是從國外引進，此前也已經染好色，並通過海關和動物檢疫，而染色只會染在狗狗的毛髮上，不會貼著牠的皮膚染，「染一次可以管半年，直到新的毛髮替換出來。」

消息曝光後，中國網友意見兩極，支持方稱讚可愛、有創意，「人染髮都沒事，怎給狗染就不行了」；反對方則批評，「真正愛狗的不會讓狗染色的」、「別總用你以為好看的東西強加在動物身上」、「染髮對人的頭髮以及頭皮都有一些損傷，現在你告訴我給狗狗染毛的無損害？」。

華西動物醫院院長李代兵則指出，會不會對寵物造成傷害，要依據染料而定，不過一般來說，仍不建議對寵物進行染色，以防對寵物的毛髮及皮膚造成傷害。

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