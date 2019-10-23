艾爾段與蒲亭會談 土耳其和平之泉戰果獲維持

2019-10-23 05:27

〔中央社〕支持敘利亞政權的俄羅斯今天同意，在敘利亞東北邊境設置由土耳其掌控的約120公里長、32公里寬「安全地帶」。安卡拉「和平之泉行動」帶來的既定現狀將獲維持。

經過逾6小時馬拉松協商，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和蒲亭（Vladimir Putin）達成協議，要求庫德族戰士須於23日中午12時起的150小時內，將人員和武器撤至距土、敘交界敘利亞一側30公里外。

兩人並且同意由安卡拉掌控從敘利亞東北邊境城鎮特爾阿布雅德（Tel Abyad）到拉斯埃恩（Ras al-Ain）往南32公里深的「安全地帶」。這兩個城鎮相隔120公里。

與此同時，土、俄將對上述「安全地帶」之外，往東和往西深入敘利亞境內10公里展開聯合巡邏。

土耳其9日對敘利亞東北部發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。經美國握斡，安卡拉17日晚間同意對庫德族主導的部隊暫停軍事行動120個小時，讓其認定的「恐怖分子」撤離土、敘邊境，期限於土耳其時間22日晚間10時（台北時間23日凌晨3時）屆滿。

安卡拉當局一再威脅，若敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）屆時仍未撤離，將於期限屆滿之際隨即重啟攻勢。

SDF曾是美國盟友，打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）期間，雙方並肩作戰。庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是SDF的骨幹。安卡拉認為YPG是在境內浴血叛亂逾30年的庫德工人黨（PKK）的分支。土耳其、美國和歐洲聯盟都認定PKK是恐怖組織。

蒲亭在聯合記者會中表示，莫斯科理解安卡拉對其國境以南恐怖主義的顧慮。艾爾段則重申，「我們沒有覬覦敘利亞領土」。

根據今天公布的土、俄備忘錄，雙方承諾維持敘利亞政治團結、領土完整，同時保護土耳其國家安全，並強調在敘利亞領土上打擊任何形式恐怖主義、粉碎分離主義活動的決心。

土、俄也同意，所有YPG成員及武器須撤離曼比季（Manbij）和泰勒里法特（Tal Rifaat）。

土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）發推文表示，此一協議「標誌我們雙邊關係（指土耳其和俄羅斯）邁入新紀元」。

蒲亭今天並宣布，敘利亞憲法委員會將於29、30日在瑞士日內瓦首次開會。

在土耳其、俄羅斯和伊朗斡旋下，敘利亞交戰方2016年12月達成停火協議。敘利亞政府與反對勢力隔年1月開始談判，截至目前，在此一架構下已進行13輪會談，與解決敘利亞問題而由聯合國主導的日內瓦會談雙軌進行。（編輯：陳政一）

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