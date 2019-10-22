大騙局？用女兒重病和遺願募得1600萬 美婦被控詐欺、謀殺

2019-10-22 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州一名41歲女子凱莉（Kelly Renee Turner）目前被指控犯下一級謀殺、詐欺和盜竊罪，此前她聲稱自己7歲女兒奧利維亞（Olivia Gant）罹患多種嚴重疾病，甚至涉嫌在2017年女兒死後繼續以她的「遺願清單」為名義要善心人士捐款。

根據華盛頓郵報報導指出，凱莉號稱女兒奧利維亞（Olivia）頭部畸形，腦部血管畸形，導致癲癇發作等原因為由，四處籌措募款資金約略估計獲益金額高達54萬美元（約新台幣1652萬元）。並表示她的另一個大女兒患有「骨髓炎」，是一種骨感染疾病，但當凱莉去年帶大女兒就醫時，大女兒告知醫生並沒有疼痛的徵狀，讓醫生起疑。

經過診斷後也發現，大女兒根本沒有任何異狀，因此醫生進而開始懷疑奧利維亞的死因不單純。事後道格拉斯縣警長辦公室宣布，目前美國社福機構也已經把大女兒帶離凱莉。凱莉在科羅拉多州格倫代爾的一家旅館被捕，目前尚不清楚她是否有律師。

奧利維亞生前都用輪椅和鼻胃管，並在2017年被科羅拉多兒童醫院診斷為營養不足，這幾名接受調查的醫生表示，奧利維亞生前沒有出現任何疾病末期的症狀，但醫生卻依然讓凱莉帶著奧利維亞回家進行安寧療養，並同意凱莉簽署放棄急救同意書。

凱莉（Kelly Renee Turner）目前被指控犯有一級謀殺、欺詐和盜竊罪。（路透）

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