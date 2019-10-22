悚！龍捲風襲達拉斯 釀4死10萬戶停電

2019-10-22 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕號稱「龍捲風之鄉」的美國南部地區，20日遭惡魔級龍捲風侵襲，不但破壞當地電力設備導致近10萬名用戶電，多處民宅也遭到嚴重損毀，路樹遭連根拔起，同樣被迫停擺運作的沃斯堡國際機場（FortWorth International Airport）也關閉部分跑道，第二天才恢復運作。據統計，目前阿肯色州西北部和奧克拉荷馬州已有4人不幸喪命。

根據CNN報導，席捲達拉斯的龍捲風在20日晚間約9:30左右觸陸，美國國家氣象局（National Weather Service）表示，該龍捲風最大風速達每小時225公里，威力極強，樹木被連根拔起，電線杆也攔腰折斷，即使是路面上停放的重噸位的汽車也被帶上空中再被重重拋下。甚至有結構性較為薄弱的房屋都被捲至空中。達拉斯的部分學校也透過推文表示，由於這起龍捲風為校園帶來嚴重破壞和危險，故達拉斯獨立學區的6所學校暫停上課。

市長強森（Eric Johnson）在記者會上表示：「龍捲風穿越了我們城市中一個人口稠密的地區，感到幸運的是，在昨晚的風暴中沒有死亡和沒有重傷的案例發生。」而電力公司透露在黎明時分，達拉斯和沃思堡兩大都會地區有超過10萬用戶停電，到了晚間停電用戶減少至5萬人次。

事後達拉斯應急管理總監羅基（Rocky Vaz）說，達拉斯正與消防救援局合作進行損害評估，審核本市是否有資格獲得任何災難聲明或FEMA（聯邦緊急事務管理署）資金。

德克薩斯州州長格雷格（Greg Abbott）也在一份聲明表示對市民的關心：「我對遭受這種惡劣天氣影響的德克薩斯民眾表示敬意，德克薩斯州人民可以放心，德州將竭盡所能來協助遭受這些可怕風暴影響的人。」

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