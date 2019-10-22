被水炮車射中 印協前主席直言：商界已對港失去信心

2019-10-22 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方20日在清場行動時，水炮車向九龍清真寺噴射藍色水，並且射中正在門口附近的印度協會前主席、73歲的毛漢褚簡寧（Mohan Chugani），引發各界強烈批評。雖然特首林鄭月娥親自致電致歉，但毛漢褚簡寧表示不會接受，並狠批警方執法「過界」，他也透露，商界對香港失去信心，身邊很多富豪都在撤資或移民。

根據《大紀元》報導，毛漢褚簡寧接受專訪時表示，事發當時正和友人社福界選委簡浩名等人在清真寺門口聊天，現場不到10人，也沒有示威者，但港警卻把水炮車停在門前，對他們發射藍色顏色水，他當場感覺全身「著了火」，長達20分鐘眼睛無法張開，等到清真寺洗澡更衣後，才到醫院檢查治療。

毛漢褚簡寧表示，自己出生在香港，73年來對香港都有信心，但作為一個生意人，現今香港搞成這樣，令他失去信心，因為港警已經失控，「好像他們做錯了事，都沒有人可以說他們。而且林鄭向我道歉，但警方沒有一個打電話過來慰問，那他們不是還比林鄭可惡？」

毛漢褚簡寧說，政務司司長張建宗21日也發電子郵件向他致歉，但信中聲稱尖沙咀「有人在搞事」，他則指出這非事實，「如果那條街是很混亂的，我不會留在那裡跟人慢慢聊天」，同樣對於警方「誤中」的說法，他也予以反駁，認為警方看到是外籍人士，就對準他噴水。

毛漢褚簡寧坦言，身為印裔富商和香港商界名流，面對社會亂局，現今商界經營慘淡，比如朋友開的假日酒店（Holiday Inn），尖沙咀海港城很多名店也關門。他也透露，身邊富商很多將資金調走，「我聽到很多將錢轉往新加坡。」對於香港前景，他直言已失信心，甚至弟弟、資深媒體人褚簡寧（Michael Chugani）也表示想退休回美國，「他看不下去了，可以說他也是沒什麼信心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法